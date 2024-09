Ecominéro fait le point sur les actions menées sur les premiers mois de 2024

Les rendez-vous Écominero

Ecominéro, l’éco-organisme qui accompagne les acteurs de la filière de la construction et du bâtiment dans le cadre de la REP PMCB, sera présent lors de deux événements afin de faire le point sur ses avancés.

Le salon Batimat, le mondial du bâtiment à Paris Porte de Versailles, du 30 septembre au 03 octobre

Ecominéro sera présent au stand K032 – H01 lors de la manifestation. L’éco-organisme donnera également une conférence le mardi 1er octobre à 17h. Menée en collaboration avec son partenaire Ecomaison, cette intervention sera l’occasion de revenir sur les nouveautés 2024 mais aussi d’annoncer la gratuité de la reprise des déchets au 1er janvier 2025.

REinventons, le rendez-vous de l’économie circulaire dans le bâtiment signé Ecominéro, la matinée du 19 novembre à Paris au Laho Business Center

L’éco-organisme organise son tout premier événement afin de réunir les acteurs du bâtiment et de l’économie circulaire pour donner de nouvelles perspectives de développement à des pratiques plus vertueuses. Ainsi, l’édition 2024 est dédiée au réemploi et à la réutilisation des produits et matériaux de construction.

Le sujet sera porté à travers des tables rondes, des animations corner de solutions réemploi, une célébration des lauréats des appels à projets, du networking…

L’inscription est gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Les objectifs de la filière soutenus par des actions

Ces rendez-vous sont l’occasion pour Ecominéro de faire un premier bilan sur la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle de la REP Bâtiment sur l’année 2024.

Pour 2024, l’éco-organisme s’est fixé comme objectif d’atteindre 9 millions de tonnes de déchets inertes et de compter au total 5500 points de collecte : à date 7 millions de tonnes de déchets inertes ont été collectés et recyclés et 3200 points de collecte sont affiliés à son réseau.

Ecominéro a introduit également en début d’année ses éco-modulations, basées sur un principe de bonus, son offre de reprise des déchets sur les chantiers et ses appels à projets réemploi dont les sessions de candidatures se poursuivent jusqu’à l’automne.

