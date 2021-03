Une montée en gamme pour répondre à tous les projets. Périodes caniculaires plus intenses et longues, hivers de plus en plus rudes, purification de l’air, quête de silence et de confort, économies énergétiques, valorisation du bien immobilier les critères s’affinent au fil des années lorsqu’il est question d’investir dans un nouvel équipement.

Bosch Thermotechnologie s’évertue à rester au coeur des attentes pour participer au bien-être des foyers. Il enrichit ainsi en 2021 son offre avec quatre nouvelles gammes de PAC Air/Air :

Climate 3000i RAC : conçue pour être accessible à tous les budgets, elle se distingue par sa discrétion (jusqu’à 20 dB(A)). photo à la une

Climate 5000i RAC : compatible en mono-split et multi-split, avec un ioniseur intégré qui purifie l’air en détruisant les bactéries, cette gamme silencieuse affiche une classe énergétique A+++ en froid.

Climate Class 6000i : offre un niveau de confort élevé et optimise la qualité de l’air. Elle intègre de série la connectivité.

Climate Class 8000i : se décline en plusieurs coloris pour varier les plaisirs décoratifs et dispose de la détection de présence pour un confort optimal.

Leur fonctionnement réversible autorise une utilisation en toutes saisons :

elles refroidissent en saison caniculaire, même lorsque les températures atteignent +50°C (Climate 3000i RAC et Climate 5000i RAC),

elles réchauffent en plein coeur de l’hiver, jusqu’à -15°C,

elles déshumidifient et purifient l’air.

L’offre de pompes à chaleur air/air multi-splits est complétée par trois nouveaux groupes d’unités extérieures Climate 5000 MS de 4,1 ; 6,2 et 8,2 kW. Ils viennent enrichir le choix existant (5,3 ; 7,9 ; 10,6 et 12,3 kW) afin de répondre à tous les besoins (jusqu’à 5 unités intérieures peuvent être connectées).

Un parcours d’accompagnement de A à Z

Bosch Thermotechnologie veille à optimiser l’expérience client de l’installateur et des entreprises de maintenance. En témoigne le parcours d’accompagnement que le spécialiste met en place, de l’avant-vente à l’après-vente. Conseils, études et préconisations techniques, aide au dimensionnement, chiffrages, des équipes dédiées sur le terrain sont présentes à chaque étape en amont du projet. Le logiciel Air Select est mis à disposition pour la conception de systèmes de climatisation multi-splits entre autres.



Les centres de formation, répartis sur tout le territoire, donnent accès à un catalogue de formations technico-commerciales pour s’imprégner de l’offre et manipuler les produits. Une hotline est dédiée exclusivement aux professionnels, ainsi que tout un panel d’outils digitaux :

la plateforme elmLeCube (plateforme digitale sécurisée et personnalisée pour un accès simplifié aux services Bosch et elm.leblanc) pour télécharger les documentations techniques, commander des pièces détachées, effectuer des appels vidéos…,

(plateforme digitale sécurisée et personnalisée pour un accès simplifié aux services Bosch et elm.leblanc) pour télécharger les documentations techniques, commander des pièces détachées, effectuer des appels vidéos…, le site Internet espace pro www.pro.bosch-climate.fr pour télécharger les documentations techniques et commerciales, les brochures, les caractéristiques des produits….

Pour l’entretien et la maintenance, des contrats d’entretien sont proposés aux particuliers par le Service Technique Constructeur (garanties 5 ans compresseur, 3 ans pièces en standard et 1 an main d’oeuvre avec la mise en service par Bosch).

Confort d’installation et de maintenance : le sens du détail

Les gammes Climate fonctionnent au R32. Un fluide plus efficace, respectueux de l’environnement et plus économique par rapport au R410A encore couramment utilisé. Il répond aux exigences du règlement européen F-Gas et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés. Les raccordements électriques sont simplifiés en 4 ou 5 fils entre le groupe extérieur et l’unité intérieure. Les fonctions d’autodiagnostic et de détection de fuite simplifient l’entretien de l’appareil. L’échangeur golden-fin, anti-corrosion, garantit la robustesse du groupe extérieur.

