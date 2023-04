PRB COLOR INFINIFIX : votre partenaire idéal sur tous vos chantiers

PRB COLOR INFINIFIX, est une peinture 2 en 1, pour les murs intérieurs et extérieurs en neuf ou en rénovation. Admissible sur de nombreux supports (non ferreux, façades minérales brutes ou revêtues, bois et dérivés non taniques...), elle dispose d’un temps de séchage et d’une remise en service rapide. En 1 heure, la peinture est sèche au toucher, il est donc possible de l’appliquer dans une zone à fort trafic.

Grâce à notre nouvelle technologie « PRB Glass technology », notre peinture dispose d’une dureté de film plus importante qui renforce la résistance de la peinture. Cette technologie apporte également un meilleur confort d’application ainsi qu’une excellente résistance au lustrage. PRB COLOR INFINIFIX dispose également d’une propriété limitant l’encrassement cryptogamique grâce à des agents actifs encapsulés. En complément de tous ses avantages, notre peinture PRB COLOR INFINIX dispose d’un fort indice de réflectance solaire (SRI) de 112 pour la teinte Blanc du nuancier PRB. Cette caractéristique réflective offre un meilleur confort d’été en intérieur et ainsi réduisant l’utilisation de la climatisation.



En quelques mots :



Peinture 2 en 1 multissupports intérieurs et extérieurs

NFT36-005 : Famille I – classe 7b2/6a – A0 (D2) – A1(D3) – G3 E3 S1 V2 W3 A0-A1 C0

Solution tout en un : primaire et finition

Adaptée à de nombreux supports

Adhérence extrême

Résistance aux chocs

Lessivable et résistante à l’abrasion

Le produit est disponible en seau de 4 et 13 litres.

Plusieurs teintes sont disponibles dans les teintes des nuanciers PRB et RAL.

Pour en savoir plus exit_to_app