BOSTIK, leader mondial des solutions de collage et d’étanchéité, lance sa gamme « JOINT PARFAIT » à destination du grand public : une gamme courte et complète, qui propose une solution joint adaptée pour chaque pièce de la maison.

La nouvelle gamme a pour objectif de rendre l’application des joints plus simple pour les utilisateurs, tout en améliorant la qualité des produits, pour un résultat professionnel, facile durable…



ET PARFAIT !

JOINT PARFAIT : un concept unique

Si les travaux d’étanchéité sont indispensables, ils sont souvent perçus comme une démarche contraignante ! À travers sa nouvelle gamme JOINT PARFAIT, Bostik offre une solution complète et vous accompagne de A à Z pour réaliser vos joints d’étanchéité facilement, rapidement et durablement.



Grâce à l’alliance de mastics professionnels, d’un spray de lissage et d’une spatule de finition, vous pourrez sans crainte vous lancer dans vos travaux en seulement 4 ÉTAPES :

1 ] Après avoir retiré l’ancien joint,

appliquer le nouveau 2 ] Vaporiser le spray de lissage sur

toute la longueur du joint

3 ] Lisser le joint et ôter l’excédent de mastic

à l’aide de la spatule de finition 4 ] Enfin, vaporiser de nouveau le spray puis lisser,

pour un résultat impeccable.

Et une gamme complète

JOINT PARFAIT est l’offre étanchéité simplifiée ! Cette gamme courte et claire se décline en 6 solutions, à la technologie professionnelle, et adaptées pour répondre à un besoin spécifique : Joint Parfait Cuisine, Joint Parfait Salle de Bain, Joint Parfait Multi-usages, Joint Parfait Maçonnerie & Portes, Joint Parfait Déco Express et Joint Parfait Toit & gouttière.



Se lancer dans des travaux d’étanchéité ne sera plus jamais une corvée !

JOINT PARFAIT SALLE DE BAIN JOINT PARFAIT CUISINE JOINT PARFAIT MULTI-USAGES

Le mastic idéal pour tous vos joints d’étanchéité dans la salle de bain : contour de baignoire, receveur de douche, vasque, WC, raccordements meubles avec les sols et murs. Formule 100% silicone neutre, adaptée à tous les matériaux, traitée anti- moisissures, idéale pour les milieux humides. Le seul mastic de qualité professionnelle dédié exclusivement à vos finitions et raccordements de cuisine : crédence, plan de travail, évier, meubles avec les sols et murs. Certifié Isega (contact alimentaire) et traité anti-moisissures. Le mastic 2 en 1 qui colle et jointe, idéal pour tous vos travaux d’étanchéité et de réparation en intérieur et extérieur. Résiste aux intempéries, températures extrêmes et chocs. Certifié SNJF.

JOINT PARFAIT MAÇONNERIE ET PORTES JOINT PARFAIT DÉCO EXPRESS JOINT PARFAIT TOIT ET GOUTTIÈRE

Le mastic idéal pour tous vos raccordements et finitions autour des portes, fenêtres, huisseries et pour colmater les fissures dans vos murs. Disponible en 4 coloris. Le mastic spécialement formulé pour vos raccordements et finitions de décoration : plinthes, escaliers, moulures, escaliers… Facile à lisser, peut être peint directement après la pose. Le mastic haute performance 2 en 1 qui colmate et jointe, destiné à vos travaux de raccordements extérieurs sur vos toitures, murs et gouttières. Disponible en noir et gris.

Toujours respectueuse de l'environnement

La marque Bostik est engagée dans la création de formules plus respectueuses de la santé des utilisateurs et de l’environnement. Aussi, pour répondre aux attentes environnementales l’ensemble des produits de la gamme JOINT PARFAIT sont certifiés COV A+ et EC1 : ils sont donc à très faibles émissions dans l’air intérieur et remplissent les plus hautes exigences en matière d’environnement et de santé.



AVEC JOINT PARFAIT, RÉALISER SES JOINTS COMME UN PRO VA DEVENIR UN JEU D’ENFANT !

