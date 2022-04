CAP sur la croissance Xella accélère sa capacité de production de 15 % !

Dans un contexte actuel compliqué pour de nombreux industriels de la construction, Xella augmente sa capacité de production de plus de 15 % en France pour répondre à une forte demande, notamment dans la construction de logements résidentiels neufs, et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation RE2020, qui favorise les solutions constructives décarbonées.

Pour fournir des volumes plus importants sur les produits les plus utilisés – SIPOREX et YTONG COMPACT 20 - les 3 usines de Xella France basées à Saint-Savin (38), Mios (33) et Saint-Saulve (59) ont d’ores et déjà augmenté leur capacité de production pour accroître les produits sur stock déjà disponibles et satisfaire la demande du marché français, notamment les 3 grands bassins de construction de Lyon, Bordeaux et Lille dont sont proches les usines.



Dominique Granseigne Directeur Marketing et Commercial de Xella France et Espagne.

« Nous sommes commercialement et industriellement prêts à répondre à la forte demande du marché. La nouvelle réglementation RE2020 est une formidable opportunité pour nous d’accélérer notre croissance. Le béton cellulaire est une vraie alternative en matière de construction bas carbone. Sa production et sa mise en œuvre sont respectueuses de l’environnement, sa consommation en matières premières et en énergie sont aussi faibles que possible. Durable, léger, isolant et coupe-feu, il répond aux besoins des constructions neuves en résidentiel comme en rénovation et en réhabilitation pour le collectif. . »

« Et je peux dire avec fierté, que l’état d’esprit des collaborateurs au sein du groupe Xella est très positif et engagé. Les équipes commerciales comme les opérateurs de production, les techniciens de maintenance... tous sont mobilisés. Pour les mois à venir, ils ont accepté de travailler plus, même pendant les jours fériés, pour produire plus. . »



Par ailleurs, Xella France est moins impacté par la hausse du coût énergétique (gaz, électricité, carburant) que certains industriels. Là où certains fabricants ont dû cesser leur production faute d’approvisionnement en matières premières ou de surcoût énergétique, Xella peut produire sans pénurie.

Plusieurs raisons :

La production du béton cellulaire est moins énergivore : la fabrication des blocs se limite à la mise en pression des autoclaves. Il n’y a pas besoin de fours qui sont consommateurs de gaz et d’électricité. Les autoclaves sont alimentés par de la vapeur d’eau à 180 degrés.

: la fabrication des blocs se limite à la mise en pression des autoclaves. Il n’y a pas besoin de fours qui sont consommateurs de gaz et d’électricité. Les autoclaves sont alimentés par de la vapeur d’eau à 180 degrés. Le béton cellulaire est un matériau 100 % minéral composé de ressources naturelles locales (eau, sable, chaux, ciment et anhydrite) et dont une partie de la matière première, le sable notamment, est remplacé par de la poudre de béton cellulaire recyclé, issue des chutes de la production. Ces 2 facteurs permettent d’éviter les problèmes d’approvisionnement, de réduire les coûts de transports et donc de limiter les dépenses de carburant.

Le béton cellulaire Xella est une réponse aux constructions de demain et sa disponibilité en termes de volumes et de prix sur le marché français est un véritable atout dans ce contexte de crise sanitaire, économique et énergétique. Xella a du stock et cette augmentation de 15 % de sa production sera une opportunité pour la bonne tenue des chantiers.

