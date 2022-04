ALUCOBOND® lance en France la nouvelle gamme premium anodised : une première avec une véritable anodisation du matériau pour embellir, protéger et pérenniser les façades

ALUCOBOND® lance en France la nouvelle gamme premium anodised, une première pour offrir aux architectes de véritables surfaces anodisées qui se distinguent par leurs propriétés de haute résistance au temps et un aspect visuel unique.

Une version haut de gamme pour l’architecture, une « robe haute couture » pour habiller les bâtiments

Cette palette est réalisée avec une véritable anodisation naturelle : une oxydation électrolytique de l’aluminium qui affine le matériau grâce à un revêtement protecteur en oxyde qui sera coloré dans un deuxième temps.



Cette technique a pour effet un traitement anti-corrosion naturel et donc une durée de vie plus importante. L’anodisation augmente également la dureté de la surface, ce qui en fait une alliée contre les rayures superficielles tout en conservant un aspect esthétique unique et élégant.



La protection augmente en fonction de l’épaisseur de la couche d’anodisation. Pour garantir un niveau de qualité digne du produit ALUCOBOND®, l’épaisseur d’anodisation la plus élevée, à savoir 25 microns, est utilisée et offre le meilleur du traitement de surface par anodisation.



Grâce à ce procédé, les aspects de surface des façades gagnent en profondeur et en expression pour valoriser l’esthétique naturelle de l’aluminium. Elles sont améliorés, embellis et protégés du temps et de la corrosion et les couleurs conservent leur intensité durablement.



Toutes les surfaces ALUCOBOND® premium anodised sont disponibles en version ALUCOBOND® PLUS et correspondent aux prescriptions de la norme DIN 17611 pour les applications en extérieur.

Un nuancier sobre et élégant en trois séries d’aspect

Pour offrir de nombreuses possibilités de conception architecturale et de design, la gamme premium anodised se décline en trois séries d’anodisation naturelle en version lisse, brossé ou structuré, déclinées dans une palette de teintes claires et sombres, métalliques, dorées et cuivrées.



MATT FINISH (aspect lisse)

Bronze C32 Old Copper Zinc Blue Steel

BRUSHED FINISH (aspect brossé)

Titanium Gold Bronze C33 Black

PANELOX (aspect structuré)



Récemment mise au point dans le cadre de la nouvelle gamme premium anodised, la série PANELOX® est un procédé unique qui permet d’imaginer des décors structurés, d’obtenir une réfraction lumineuse et une sensation de relief complexe dans des aspects brut et rouille, brillant et poli selon le traitement choisi.

Champagne Basalt

Premières applications de la gamme aux Pays-Bas et en Suisse



ALUCOBOND® Plus premium anodised PANELOX® (coloris spéciaux sur mesure)

OurDomain, Rotterdam, Pays-Bas

Tangram Architecten - © Peter de Ruig Villa Altendorf, Suisse – Contractplan AG

© Peter Schublin + Allega GmbH

Photo à la une : ALUCOBOND® Plus premium anodised BRUSH FINISH Gold

Black Box, Groningen, Pays-Bas - Team 4 Architects - © Peter de Ruig