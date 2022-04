Construisez sur des bases solides avec notre Système d’Infrastructures Préfabriquées (SIP) ! Communiqué | 22.04.22

Le Système d’Infrastructures Préfabriquées (SIP) est une solution simple et rapide pour la réalisation de vos soubassements en vide sanitaire. Composé de plots et de poutres PCS (longrines), il permet d’assembler, en une seule opération, les fondations, le soubassement et le plancher, sur tout type de terrain.