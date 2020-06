Table Dokamatic : « Les tables coffrantes ont servi au clavetage des poutres à 5 m de haut sur 8 m de long. Des tables sur mesures ont également été réalisées pour des poutres spécifiques afin d’avoir le moins de compensation possible et d’enchainer rapidement les coulages. Mais le mieux il faut l’avouer, c’est le Dokart :

Notre temps de grue était très saturé avec peu d’optimisation possible sur les coûts de grue. L’avantage avec cet engin, c’est qu’une fois la table mise au bon niveau, il permet d’assurer 90% des déplacements.

C’est un gain de temps énorme par rapport à des tours qu’il aurait fallu assembler et démonter à chaque niveau, je recommande. » -> En Savoir Plus