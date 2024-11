Doka renforce sa présence en France avec le lancement du système innovant de coffrage DokaXdek pour dalles

Doka, leader mondial des solutions de coffrage et d'échafaudage, annonce le lancement en France de son système révolutionnaire DokaXdek, spécialement conçu pour le coffrage de dalles. Ce système innovant, déjà utilisé avec succès en Allemagne, Autriche, Suisse et Norvège, fait ses débuts sur un premier chantier de 100 000 m² pour le groupe Vinci en France. Le complexe inclut 52 000 m² de bureaux, un hôtel quatre étoiles, 700 places de parking, et des espaces pour Gare & Connexions ainsi que des locaux associatifs.

Un système de coffrage de dalles polyvalent et sécurisé Depuis 2024, DokaXdek est disponible pour les professionnels en France, avec des applications allant des projets résidentiels aux grands complexes commerciaux. Conçu pour optimiser la sécurité, l'ergonomie et l'économie sur les chantiers, le système DokaXdek a déjà prouvé sa valeur en rationalisant les processus et en réduisant les coûts de transport, grâce à une structure compacte et légère. Composée de trois solutions modulaires – la table DokaXdek, le panneau DokaXdek, et le cadre en I DokaXdek – la famille DokaXdek permet aux équipes de chantier de choisir entre des solutions autonomes ou combinées pour une flexibilité accrue. Robert Hauser, PDG de Doka, déclare : « Avec DokaXdek, nous offrons un système polyvalent, adapté aux petits projets résidentiels comme aux grands chantiers. » Témoignages clients : succès et satisfaction sur les chantiers internationaux En Norvège, la société Gauldal Betong AS a employé le DokaXdek pour couler 9 000 m³ de béton sur le projet résidentiel « Dalgårdstunet ». Jostein Flatås, le responsable du projet, souligne : « Nous avons particulièrement apprécié les formats modulaires de DokaXdek, qui offrent une grande flexibilité pour différents besoins. » La faible hauteur de construction et le cadre compact de seulement 12 cm de haut contribuent à une réduction de l'empreinte carbone du système. En Allemagne, plusieurs chantiers bénéficient également du système DokaXdek, y compris un projet de quatre étages à Augsbourg pour Hafner Hoch und Tiefbau GmbH. Le chef de chantier Zsolt Mikuska explique : « La mise en place rapide et le faible encombrement des tables réduisent les coûts logistiques, tout en facilitant la manipulation. » Innovations pour l'ergonomie et la sécurité sur les chantiers Michael Drexler, contremaître pour S. Pöttinger GmbH sur un projet de logements à Munich, explique que DokaXdek a permis de monter des balcons et des pergolas en toute sécurité, sans échafaudages supplémentaires. Christian Postler de MAUSS Bau GmbH, travaillant sur une clinique spécialisée en Allemagne, loue la facilité d'utilisation et la sécurité accrue du système DokaXdek, permettant un montage rapide avec seulement deux personnes. Automatisation : DokaXbot, un futur allié des chantiers en France Prévu pour un lancement en 2025, le DokaXbot viendra compléter le système DokaXdek. Capable de pré-positionner les panneaux à hauteur souhaitée de manière semi-automatisée, le DokaXbot facilitera les opérations de coffrage tout en augmentant la sécurité et la productivité.