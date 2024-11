Doka, pionnier de l’éco-responsabilité : une norme pour l'empreinte carbone des coffrages et échafaudages

L'empreinte carbone produit (ECP) calcule les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées tout au long du cycle de vie d’un produit. Cet indicateur permet d'évaluer l'impact climatique des coffrages et échafaudages, en identifiant des leviers de réduction des émissions dans la chaîne de valeur.

Transparence et normes pour la durabilité dans le secteur du coffrage

Robert Hauser, PDG de Doka, déclare : « La compétitivité et la durabilité sont de plus en plus interconnectées. En fournissant des données ECP complètes pour plus de 7 000 produits, nous établissons de nouvelles normes sectorielles, rendant les émissions de gaz à effet de serre plus transparentes pour nos clients et partenaires. »

La norme GSV pour les produits de coffrage et d’échafaudage, récemment établie par le Güteschutzverband Betonschalungen Europa e.V., permet une comparaison transparente des empreintes carbones des produits, renforçant la concurrence équitable. Julia Weber, responsable du développement durable chez Doka, souligne que cette avancée encourage l'industrie vers une transparence accrue : « Grâce à notre participation au groupe de travail GSV, nous contribuons à l’établissement de conditions de marché équitables et durables. »

Doka soutient ses clients vers des choix durables

Depuis deux ans, Doka partage des données précises sur les émissions GES de ses produits, favorisant les décisions d'achat durables et l'intégration des critères de durabilité dans les appels d'offres. En outre, ces informations permettent aux clients de calculer l’empreinte carbone de leurs activités (Scope 3), répondant aux exigences croissantes en matière de transparence environnementale.

Vers des produits à faibles émissions et un objectif net zéro d'ici 2040

Doka poursuit une stratégie ambitieuse de réduction de son empreinte environnementale avec un objectif d’émissions nettes nulles d'ici 2040. Les données d'empreinte carbone produites par l'entreprise sont intégrées dès la phase d'innovation produit, renforçant ainsi son engagement pour une construction durable.

Pour en savoir plus exit_to_app