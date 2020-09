Au-delà de la performance énergétique, Cheminées Poujoulat, leader européen des conduits de cheminées et sorties de toit métalliques, a également à coeur de proposer des solutions qui s’intègrent parfaitement à l’architecture des maisons et à la décoration intérieure des pièces de vie.

Après avoir déjà permis à ses clients de personnaliser leur conduit de cheminée avec des couleurs (toutes les teintes RAL), des finitions (mate ou satinée), des colliers de raccordement colorés et un régulateur de tirage design (RÉGUL'ART) le fabricant français va plus loin !



Pas moins de 3 nouveautés viennent aujourd'hui enrichir son catalogue. 3 nouveautés conçues pour personnaliser et sublimer encore davantage les poêles à bois : une collection originale d'habillages ventilés et de plaques de finition murales DÉCO pour habiller le coin du feu, et DÉCO'START, la pièce de jonction design pour parfaire la finition entre l'appareil de chauffage et le conduit.

Habillages ventilés et plaques de finition murales : une collection originale choisie par les internautes !

L'histoire de cette collection débute en 2019. Pour la première fois, Cheminées Poujoulat invite sa communauté dans son processus de développement produit via un sondage sur Facebook. Une initiative qui va de pair avec la volonté de l'industriel de personnaliser toujours plus ses produits, tout en prenant soin d'être à l'écoute des attentes de ses clients. C'est donc pour sélectionner 3 designs d'habillage ventilé et de plaque de finition murale que Cheminées Poujoulat demande aux internautes de voter et liker leurs modèles préférés.



Et les collections qui ont recueilli le plus de votes sont... POP'ART, INDUS ET BUCOLIQUE !

Plus de 100 combinaisons possibles

Jamais n'avait été proposée la combinaison habillage ventilé et plaques de finition murales. C'est désormais chose faite par Cheminées Poujoulat. Tous les éléments de cette collection, peuvent se combiner ou s'installer seuls. Tout est permis !



Avec les habillages ventilés et les plaques de finition murales, la déco n'est plus seulement réservées aux installations neuves. Ces nouvelles pièces de personnalisation donnent une autre dimension à tous les appareils à bois neufs et existants ainsi qu'à l'architecture intérieure des pièces de vie.



Déjà proposé en 9 couleurs (noir mat, rouge feu, rouge pourpre, vert mousse, bleu saphir, brun terre, brun chocolat, gris ardoise et gris souris), cet habillage breveté se décline désormais dans 3 nouveaux décors :

POP'ART pour une déco vitaminée avec un visage de femme tout droit sorti d'une bande dessinée

pour une déco vitaminée avec un visage de femme tout droit sorti d'une bande dessinée INDUS avec une couleur cuivre dans le plus pur style industriel pour une ambiance décontractée

avec une couleur cuivre dans le plus pur style industriel pour une ambiance décontractée BUCOLIQUE avec un motif végétal pour les amoureux de la nature

En plus du noir, les nouvelles plaques de finition murales reprennent les mêmes motifs que les habillages ventilés. Une ou deux plaques identiques ou mixées offrent plusieurs compositions !

Une installation facile

Les solutions Cheminées Poujoulat s'adaptent à toutes les configurations et s'installent sans gros travaux.

L'habillage ventilé se positionne autour du conduit de raccordement émaillé des poêles à bois bûches et granulés. Il se compose de deux éléments coulissants peints.

La plaque de finition murale se fixe directement derrière le poêle, à l'aide de réglettes de fixation fournies, sur un mur incombustible ou en recouvrement d'une plaque de protection thermique déjà installée. Un jeu d'enfants à la portée de tous !

Sécurité et protection

En plus de l'apport esthétique, l'habillage ventilé uni ou DÉCO permet de réduire la distance de sécurité du poêle et du conduit par rapport à une paroi en matériaux combustibles à 1 fois le diamètre du conduit (au lieu de 3 fois), mais aussi d'abaisser la température de contact du conduit en optimisant la récupération de calories.

Les plaques de finition murales DÉCO, quant à elles, évitent le jaunissement du mur.

Envie de tester ?

Bientôt disponible

Pour se faire une idée et trouver la meilleure configuration pour son intérieur, rien de plus simple ! Rendez-vous sur le configurateur en ligne ou l'appli Cat-Design de Cheminées Poujoulat : configurateur.poujoulat.fr

DÉCO'START, une nouvelle pièce de départ pour un raccordement esthétique des appareils à bois

DÉCO'START apporte une nouvelle touche déco au conduit. Sous brevet, cette nouvelle pièce connecte de façon esthétique la sortie de fumée de l'appareil à la gamme de conduits isolés THERMINOX.

Elle assure une continuité parfaite et une finition impeccable, en harmonie avec la décoration intérieure et toutes les envies. Proposée de base en inox, DÉCO'START peut aussi être peinte dans les teintes RAL. Et pour une personnalisation totale, DÉCO'START s'accorde à la perfection avec les conduits de couleur et les colliers peints de Cheminées Poujoulat.

DÉCO'START a la particularité technique d'être ajourée sur toute sa circonférence de manière à libérer la chaleur et maintenir une qualité de finition irréprochable dans le temps, qu'elle soit tout inox ou peinte.

Un design adapté à toutes les configurations

Fournie avec une bague de raccordement, DÉCO'START s'adapte à toutes les configurations d'appareil. Elle est compatible avec les buses de fumée encastrées, affleurantes ou émergentes à l'habillage de l'appareil.

Ainsi paré, coloré et habillé, votre poêle à bois deviendra l'élément central de la décoration de la pièce à vivre cet hiver !

