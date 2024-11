ST PACK RÉNO : l’alternative esthétique et économique aux sorties de toit inox

ST PACK RÉNO, une configuration unique

ST PACK RÉNO est composée des éléments suivants :

Une sortie de toit style traditionnel avec un corps crépi blanc pur

Un chapeau "tablette simple" noir

Une fixation par feuillards

Une embase universelle

Pour s’intégrer parfaitement dans son environnement, ST PACK RÉNO propose 2 couleurs pour le kit d’étanchéité (brique et noir) et une palette de 7 couleurs pour l’embase (ocre, blanc cassé, blanc pur, gris anthracite, amarante, brique et noir).

Enfin, ST PACK RÉNO est disponible avec les 4 grandes gammes de conduits Cheminées Poujoulat :

INOX-GALVA (Ø 150, 230)

THERMINOX ZI (Ø 80, 100, 130, 150)

PGI (Ø 80, 100)

EFFICIENCE (Ø 80, 100, 130, 150)

La bavette rallongée, une innovation pour faciliter la pose

ST PACK RÉNO intègre une embase universelle équipée d'un kit d'étanchéité rallongé. Lors de la pose du système et du positionnement de la sortie de toit, l’artisan est moins contraint. Désormais :

L’appareil peut conserver son emplacement idéal dans la pièce.

Les réglages supplémentaires peuvent éviter la pose de coudes sur le conduit de fumée dans les combles. Cela peut réduire le coût global de l’installation. C’est donc plus économique, mais aussi plus esthétique dans une pièce à plafond cathédrale…

La création d’un chevêtre en charpente traditionnelle peut être évitée (exemple : R+1 plancher béton et plafond étage).

L’intégration et la pose d’un conduit isolé jusqu’à l’appareil avec DÉCO’START est facilitée.

Esthétique, compétitif, simple à poser, avec ST PACK RÉNO, Cheminées Poujoulat coche toutes les cases pour séduire à la fois installateurs et utilisateurs.

Vous souhaitez recevoir de l’information sur ST PACK RÉNO ? Contactez-nous !