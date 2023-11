Développé en collaboration avec une grande entreprise générale et d'ergothérapeutes, le chariot finisseur ANOXA permet de minimiser les postures pénibles et d'améliorer la productivité sur les chantiers lors de travaux finition.



Avec sa hauteur réglable de 1000 à 1450mm le chariot finisseur s'adapte en quelques secondes au poste de travail et à la morphologie de l'opérateur. La position basse, permet la préparation des poudres ou autres matière via une auge en caoutchouc de 25L. La position haute facilite l'application des matières lors de travaux sur plateforme de travail sans montée ni redescente.