Zenkeo, le confort thermique connecté de série, accessible à tous

Les ventes accrues (+ 28 % en 2019 VS 2018), les meilleures performances thermiques des bâtiments et la recrudescence d'épisodes caniculaires promettent la continuité du développement des ventes des pompes à chaleur air / air. C’est pourquoi Saunier Duval étend sa gamme de pompes à chaleur avec VivAir, une pompe à chaleur air / air monosplit et multisplit murale assurant le chauffage et la climatisation pour le résidentiel et le petit tertiaire.