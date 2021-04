Des outils taillés pour tous les pros, quel que soit leurs besoins

Derrière toute installation de chauffage performante, il y a un professionnel qualifié. Et des outils adaptés.

Et en énumérant la palette d’outils et services Poujoulat, on comprend rapidement l’ambition du fabricant français d’être présent à toutes les étapes des projets des professionnels… et peut-être même de les anticiper.

De la formation produit à l’appli d’étude et de chiffrage, en passant par les tutoriels d’installation en vidéo, rien ne manque. Chaque outil ou service, qu’il soit en ligne ou non, répondra à la demande ponctuelle ou régulière du petit artisan indépendant, de la grosse cylindrée du bâtiment, et du bureau d’études. Citons rapidement :

CAT-SCHOOL pour la formation aux solutions et systèmes de la marque

CAT-DRAW pour l'étude 3D et le chiffrage complet des projets

CAT-RANGE, le catalogue en ligne qui regroupe plus de 10.000 références de la marque

CAT-CHECK, le carnet d'installation et d'entretien en ligne pour suivre vos projets

CAT-DESIGN, pour la configuration de vos futurs projets de chauffage

Ajoutons à cela une documentation particulièrement fournie et téléchargeable depuis l’Espace Pro (Guides Tarifs Pro et Grand Public, Guide Conseil RT 2012, des brochures spécifiques pour chaque solution, les DoP, les cahiers des charges, les Atec et DTA, etc.). Les professionnels disposent ici d’une réserve plus que complète.

CAT-DRAW, l’outil de référence pour réaliser le devis d’une installation de chauffage

Ce logiciel disponible en ligne va permettre à la fois de dimensionner, de concevoir et de chiffrer le conduit de cheminée quels que soient le bâtiment et l’appareil de chauffage, avec en prime, la visualisation en 3D.

Utilisé par les installateurs, les architectes, les bureaux d’études, les constructeurs de maisons individuelles, les couvreurs et même les distributeurs, CAT-DRAW est également utilisé par le BE technique au siège de l’entreprise.

CAT-DESIGN, le configurateur pro (et grand public)

Si CAT-DRAW s’adresse aux professionnels, le configurateur 3D CAT-DESIGN s’utilise lui sans aucune formation. L’outil en ligne permet à tout un chacun de configurer rapidement son installation de chauffage et sa sortie de toit, mais aussi et surtout de la personnaliser. Nul besoin de connaissance technique, c’est simple, ludique, rapide.

En face à face client, le professionnel pourra rapidement simuler un projet, tester différentes approches de finition couleurs, de design, de choix des accessoires…

« Notre nouveau configurateur CAT-DESIGN est un outil très pratique d’aide au choix car il montre l’étendue de nos possibilités de personnalisation tout en permettant (…) de les tester en conditions presque réelles », souligne Caroline Péquignot, chargée de projets marketing.

Des outils digitaux, mais pas que…

Si Cheminées Poujoulat encourage ses clients à recourir au maximum à ses outils digitaux sur l’Espace Pro en ligne, pour leur permettre d’accéder 24h/24h et 7/7j aux nombreuses ressources de la marque et même de gagner en efficacité, il n’en oublie pas pour autant l’indispensable relation humaine qui fait aussi partie de son ADN.

Les formations CAT-SCHOOL par exemple, sont dispensées en présentiel (5 sites en région). Elles vont permettre aux Partenaires de Cheminées Poujoulat, grâce à « un apprentissage par le geste », de se perfectionner sur les produits et solutions de la marque, sur leur mise en œuvre, mais aussi de monter en compétences sur les techniques de vente.

CAT-SCHOOL propose ainsi près de 20 modules de formation selon les besoins des professionnels et leur niveau. 1500 professionnels sont formés chaque année.

En plus de l’Espace Pro, Cheminées Poujoulat met à disposition des professionnels des équipes formées pour les aider dans leur quotidien :

Le Service Client, pour optimiser le traitement et le suivi des commandes

Le Bureau d’études, pour la conception, le chiffrage et l’optimisation des projets

Pro et 100 % gratuit !

La plupart de ces outils et services sont accessibles gratuitement à tous les professionnels, à condition d’être inscrit à l’Espace Pro : pro.poujoulat.fr

D’autres ressources comme les tutos vidéo (PGI, COQISOL, tubage…) sont accessibles sur la chaîne Youtube de Cheminées Poujoulat.

En savoir plus : poujoulat.fr et pro.poujoulat.fr

