Choisir un assureur qui propose des contrats complets et clairs est indispensable !

Tout assuré doit avoir une information claire et complète sur les garanties de ses contrats. C’est même indispensable ! Ceci est d’autant plus vrai dans le secteur du BTP où les métiers évoluent constamment. Ces évolutions – nombreuses et complexes - peuvent être de nature différente : légale, réglementaire, technique ou encore jurisprudentielle.

Or, pour accompagner au mieux ses assurés et répondre à leurs besoins, un assureur doit connaître et comprendre parfaitement l’environnement et les risques qu’il assure.

Il doit ainsi suivre de près l’ensemble des évolutions impactant le BTP et ses acteurs, afin de les intégrer dans ses contrats d’assurance.

Exactement la démarche de SMABTP, acteur historique de l’assurance construction !

La vidéo qui vous est proposée vous explique comment SMABTP a choisi pour ses contrats en responsabilité civile et décennale, la transparence et la simplification.

Plusieurs principes ont été retenus :

une couverture unique pour les différentes responsabilités susceptibles d’être encourues par l’assuré dans l’exercice de son activité professionnelle ;

pour les différentes responsabilités susceptibles d’être encourues par l’assuré dans l’exercice de son activité professionnelle ; une formule d’assurance « tout sauf » qui signifie que tout ce qui n’est pas exclu est garanti. En d’autres termes, ce sont les exclusions qui délimitent l’étendue des garanties ;

qui signifie que tout ce qui n’est pas exclu est garanti. En d’autres termes, ce sont les exclusions qui délimitent l’étendue des garanties ; une protection maximale puisque l’assuré est couvert quel que soit le fondement juridique sur lequel sa responsabilité est recherchée.

Les contrats de responsabilité civile et décennale proposés par SMABTP sont donc adaptés aux obligations existantes mais ils sont également adaptables à toute évolution légale ou jurisprudentielle ce qui est un véritable gage de sérénité pour les assurés.

Pour en savoir plus exit_to_app