Dirigeants du BTP, comment et pourquoi utiliser LinkedIn pour son business ?

Jean-Pierre Laherre est directeur général URSA France. Sa mission première ? Développer l’activité et la notoriété d’URSA en France et sur les marchés du neuf et de la rénovation avec une équipe agile et performante. Pour mener à bien sa mission, Jean-Pierre s’est muni de LinkedIn. Depuis, il est devenu une figure incontournable de ce réseau social.

Invité : Jean-Pierre Laherre, Directeur Général URSA France. Présenté par Jean-Bernard Melet.