Il excelle dans les zones de trafic ultra-intensif, par sa masse et sa densité. Sa résistance est la plus importante du marché des revêtements de sols coulés (U4P4) tout en étant esthétique et décoratif.

Son aspect lisse et homogène est obtenu suivant une mise en œuvre spécifique. Composé de résines et de granulats de caoutchouc, il s’applique directement sur le support, épousant parfaitement les expressions architecturales.

Dédiés aux locaux intérieurs sur supports multiples, neufs ou anciens : béton, plancher, dallage, chape, carrelage, asphalte, sol coulé, plancher chauffant.