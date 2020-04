Boulenger & Cie

Boulenger, 214 ans d’excellence française dans l’aménagement et la décoration.



Depuis 1804 notre entreprise s’est imposée dans la fabrication de faïencerie pour l’habillage des murs et façades, puis à partir des années 1930 dans la création du revêtement de sol coulé en caoutchouc.



Aujourd’hui nous sommes le fabricant spécialiste des revêtements de sols par coulage. Leurs propriétés sont uniques en souplesse, performances environnementales et insonorisation. Nous nous développons en France comme à l’étranger en collaboration avec les prescripteurs architectes et maitres d’oeuvres, concepteurs et utilisateurs de nos solutions techniques aux créations et design sur mesure.



Nos sols sont devenus synonymes de qualité et de durabilité et se reconnaissent par leurs choix uniques de coloris multiples. Ils font partie des incontournables pour celles et ceux qui veulent profiter d’un revêtement à l’image du granito ou terrazzo italien mais fabriqué en caoutchouc pour leur subtilité graphique, leur absence de joint, leur coulage en continue et au final leur durabilité et facilité d’entretien. Un sol Boulenger se reconnaît car il est le seul à la fois contemporain et intemporel.

Le sol Boulenger, c’est aussi la science du détail et c’est pour cela que de grands noms de l’architecture et de la création intérieure comme Jean Nouvel, Gaudin, AIA, Taillibert, Perrault, EPICURIA, Wilmotte, Ora-ïto, … nous ont choisi.



Boulenger défend une production artisanale et haut de gamme 100% française.



Elle dispose d’un outil de production intégré dans ses ateliers de Villetaneuse et aujourd’hui 50% de sa production est destinée à l’exportation pour recouvrir les sols des plus belles réalisations architecturales.



Boulenger sait répondre aux demandes de ses clients à travers les conseils de ses spécialistes en interne et vous permet de disposer d’un sol personnalisé, unique, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Tous les sols Boulenger disposent d’un avis technique CSTB.



Avec ses marques historiques Haltopex, Cibelastic et Terrazoflex, Boulenger répond à tous vos projets en usage résidentiel, dans l’industrie, dans le secteur de la santé, à l’extérieur ou pour des installations sportives et de loisirs. Les sols en caoutchouc coulé sans joints Boulenger peuvent satisfaire durablement vos exigences les plus diverses.

Les services R&D de Boulenger travaillent sur les sols de demain. Dernièrement le Wigoflex, lancé en fin d’année 2017, est le premier procédé de revêtement par encapsulage de sol amianté mais peut aussi faciliter les opérations en milieu occupé.



N’hésitez pas à nous contacter pour toute information !