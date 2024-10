Le quartier de La Défense va devoir se réinventer

Avec le télétravail et l’obsolescence de certains bureaux, le taux de vacance devrait continuer à progresser ces prochaines années à La Défense. Pour continuer à vivre, le quartier d’affaires va devoir diversifier ses activités, selon une étude réalisée par le cabinet Deloitte.

Le quartier d’affaires de La Défense veut rester un quartier où l’on vit. Depuis l’avènement du télétravail, certaines tours de bureaux ont été désertées.

Selon une étude du cabinet Deloitte, 19 % des bureaux seraient actuellement inoccupés à La Défense, contre 4 % dans Paris intra-muros. Si rien n’est fait, Deloitte estime que le taux de vacance pourrait atteindre près de 40 % d’ici 10 ans.

Outre le télétravail, cette désertion s’expliquerait également par l’obsolescence de certains bureaux.

Ainsi, Géraud Colcombet, associé chez Deloitte, cite « des immeubles qui ne sont plus conformes aux différentes réglementations incendie ou énergétique, des bureaux qui ne correspondent pas aux modes de travail actuels, qui sont inconfortables pour les usagers », avec par exemple des salles sans ouverture sur l'extérieur ou des étages sans espace collaboratif.

Favoriser la mixité des activités

Ainsi, Deloitte recommande de rénover et de reconvertir les tours obsolètes vers des activités plus mixtes, et pas uniquement centrées sur la vie de bureau.

Il conseille notamment la création d’un campus, d’un incubateur d’entreprises, de 5 000 logements étudiants supplémentaires, ou encore de centres de formation.

Ces idées reprennent notamment les 10 propositions issues des « États Généraux de la Défense ». Parmi les autres axes : accueillir plus de commerces et de restaurants au rez-de-chaussée et sur les toits, végétaliser les espaces extérieurs, ou encore créer des pistes cyclables.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock