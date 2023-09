Cinq établissements pour lesquels CUPACLAD ne vous serait jamais venu à l’esprit

L’ardoise naturelle est polyvalente et s’adapte à merveille à tout type de projets. Bien que ce matériau ait toujours été privilégié pour les toitures, nos systèmes CUPACLAD ont permis d’élargir son utilisation aux façades. Cette capacité d’adaptation à l’architecture moderne, constamment à la recherche d’édifications plus efficientes et de matériaux plus durables, a fait de CUPACLAD une excellente solution pour les logements, mais aussi pour tout type d’établissements, de commerces et d’équipements.

D'un salon de coiffure à un magasin de vélos, en passant par un supermarché, nous vous présentons dans cet article cinq projets pour lesquels vous n'auriez jamais pensé à nos systèmes de façade en ardoise naturelle. Asheville Recording Studio (États-Unis) En avant la musique ! Derrière ces murs, les artistes enregistrent des disques dans des genres musicaux très variés. Ce sont peut-être les qualités d'insonorisation de l'ardoise naturelle qui ont propulsé CUPACLAD en tête des charts. Fri BikeShop (Danemark) Quoi de mieux qu'un matériau naturel comme l'ardoise pour promouvoir une activité saine telle que le vélo ? Dans le pays nordique, les deux-roues sont une tradition très enracinée, tout comme les façades en ardoise naturelle qui résistent par ailleurs très bien aux rigueurs du climat local. La cabane dans l'arbre (États-Unis) Quel enfant n'a jamais rêvé d'avoir une cabane perchée dans un arbre ? Ce couple d'adultes a décidé de construire sa propre version et pour cela, ils ont choisi l'ardoise naturelle. L'association entre CUPACLAD et le bois est toujours à la hauteur. Salon de coiffure (Corée du Sud) Chacun des systèmes de CUPACLAD possède sa propre coupe. Pour ce salon de coiffure, les architectes ont fait le choix d'une composition plus classique. Toutefois, l'ardoise apporte toujours une touche d'élégance et de sophistication. Piscine (France) Le système installé sur les murs de cette piscine est plus dynamique et ludique grâce à l'association de différentes tailles d'ardoises. Et comme il s'agit d'un matériau imperméable, les éclaboussures des plongeons ne sont pas un problème.