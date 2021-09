Cloison modulaire wedi avec iBox universal hansgrohe : l’innovation destinée à faciliter l’installation d’une douche avec robinetterie encastrée

Pour l’installateur qui souhaite réaliser une douche avec robinetterie encastrée à la demande de son client, la cloison modulaire wedi avec iBox Universal hansgrohe intégré représente une alternative plus rapide et facile à mettre en œuvre, et 100% étanche.

L’ensemble, d’une épaisseur de 8 cm, autoportant, remplace avec rapidité, facilité et sécurité un ouvrage en maçonnerie ou en structure porteuse métallique et plaques de plâtre. Cette grande facilité de mise en œuvre est possible grâce à l’intégration en usine de l’ensemble des tubes multicouche et des raccords, le tout monté et étanchéifié. L’intervention de l’artisan est limitée à la pose de la cloison modulaire et au raccordement eau chaude/ eau froide. Véritable gain de temps pour l’installateur, la pose de la cloison modulaire se fait en 90% de temps en moins par rapport aux méthodes classiques. Grâce à sa configuration, la cloison permet d’assurer une étanchéité à 100% et de réduire les malfaçons, souvent néfastes pour la salle de bain dans les douches encastrées. Cette méthode de pose accessible et sécurisée, ouvre le produit à toutes les typologies d’installateurs quelle que soit leur formation.

Grâce à son montage rapide, elle permet aussi aux professionnels de limiter les pertes d’exploitation, notamment dans le cadre de la rénovation d’hôtels, par exemple. Pour une plus grande modularité, et pour s’adapter à tous les projets, la cloison modulaire peut être retaillée pour être adaptée aux dimensions souhaitées. Elle est prête à être collée, raccordée et carrelée ou revêtue avec les produits Top Wall.

Les nombreux atouts d’une douche encastrée pour les artisans et les particuliers

La solution encastrée présente de nombreux avantages, tant pour l’installateur que pour le client final.

Il est important de rappeler que pour les professionnels, une douche encastrée est une installation à forte valeur ajoutée qui relève d’un savoir-faire spécifique.

Grâce à la nouvelle cloison modulaire wedi avec iBox Universal hansgrohe, l’installation d’une douche encastrée devient à la portée d’une plus grande typologie d’artisans. La solution permet une mise en œuvre simplifiée, réduisant considérablement le temps de pose, passant de 2,5 jours pour une douche maçonnée encastrée à 1h avec la cloison modulaire.

Avec une solution 100% étanche et des raccords simplifiés, la nouvelle cloison modulaire permet aussi de lever les craintes des artisans au sujet de l’étanchéité puisqu’elle a été pensée pour faciliter l’installation et éviter d’éventuelles fuites qui pourraient endommager la salle de bain.



Par ailleurs, une douche avec robinetterie encastrée permet au client final de bénéficier d’une salle de bain élégante et épurée, qui met en valeur le carrelage, et le design de la salle de bain, tout en étant facile à nettoyer.



La cloison modulaire permet d’installer une douche encastrée qui s’adapte à toutes les configurations d’espaces pour une plus grande modularité. Elle facilite un gain de place dans la douche et de la sérénité dans le temps.