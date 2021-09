Noralsy lance de nouveaux lecteurs de badge connectés pour une gestion des accès en temps réel.

Des nouveaux lecteurs, VIGIK® et TERTIAIRE, adaptés à tous les bâtiments et toutes les portes : une installation fiable et rapide, avec plus de sécurité et une gestion 100% en temps réel.

Fabricant de contrôle d'accès et d’interphonie depuis 40 ans, la PME parisienne Noralsy enrichit sa gamme de produits et lance une nouvelle gamme de lecteurs de badges électroniques.



Dotés de la fonction anti-copie de badge et adaptés à tous types de pose, ces nouveaux lecteurs garantissent une haute sécurité et une grande flexibilité d’installation et de gestion aux installateurs et aux gestionnaires de bâtiments.

Installation flexible et sécurisée et larges capacités

Les nouveaux lecteurs Noralsy disposent d’un câblage ultra flexible. Une simple liaison bus 2 fils suffit entre le lecteur et la centrale qui peut être déplacée jusqu’à 400m du lecteur. Cette dernière peut ainsi facilement être installée dans un local technique à bonne distance du lecteur.



Doté d’une distance de lecture améliorée de 20%, le nouveau lecteur peut être connecté jusqu’à 10 centrales permettant d’atteindre une capacité de 30 000 utilisateurs.



Côté sécurité, cette nouvelle gamme répond aux préconisations et normes VIGIK® et garantie la sécurisation de la porte même en cas de démontage malveillant du lecteur.

Une gamme qui couvre les bâtiments résidentiels et tertiaires

Ces nouveaux lecteurs se déclinent en deux versions :

Lecteur VIGIK® : pour sécuriser les halls d’entrée tout en proposant un accès facile aux résidents et aux prestataires de services. Ce modèle se décline au format T25 ou au format modulaire

: pour sécuriser les halls d’entrée tout en proposant un accès facile aux résidents et aux prestataires de services. Ce modèle se décline au format T25 ou au format modulaire Lecteur Tertiaire : spécialement destinée aux bâtiments tertiaires, la version du lecteur NON VIGIK se décline également au format T25 et modulaire ainsi qu’au nouveau format « pot électrique »

Une gestion en temps réel des accès

Avec ce lecteur 100% connecté (grâce aux modems 2G ou interphones 4G de la gamme NORALSY), la gestion des accès se fait à distance, en temps réel et en toute sérénité. Plus besoin donc de se déplacer sur site, la gestion des accès se fait sur Baticonnect, une plateforme web accessible depuis un simple navigateur internet qui permet d’administrer la totalité de ses besoins de gestion en quelques clics (ajout, suppression ou modification des droits d’accès des badges des usagers, plages horaires d’accès, entrée libre, relevé des évènements à distance, ...).

Fonction anti-copie de badge

Parce que la circulation des badges falsifiés devient une vraie source d’inquiétude pour les propriétaires, NORALSY a développé une fonction anti- copie de badge permettant de désactiver les badges indument copiés dès la première tentative d’accès. Le gestionnaire reste le seul maitre de ses accès. Ou comment assurer la sécurité des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Trois types de pose possibles

Une pose en saillie pour ne plus avoir besoin de creuser un trou dans le mur. Il suffit juste de poser le lecteur en applique directement sur la paroi.

pour ne plus avoir besoin de creuser un trou dans le mur. Il suffit juste de poser le lecteur en applique directement sur la paroi. Une pose encastrée (voir photos ci-contre) qui rend le contrôle d’accès discret et se moule parfaitement à la façade des immeubles.

(voir photos ci-contre) qui rend le contrôle d’accès discret et se moule parfaitement à la façade des immeubles. Une pose intégrée au clavier grâce au format T25, compatible avec tous les claviers codés du marché.