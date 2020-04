Contraste avec le monde extérieur bruyant et agité, la salle de bain est devenue une véritable oasis de bien-être, un lieu de détente. Un design minimaliste et des produits faciles à utiliser y jouent un rôle important. Ainsi, GROHE met au point des innovations qui permettent une expérience durable de l'eau, combinant manipulation intuitive et précision de contrôle sans compromettre le plaisir de l’eau.

Le système de commande de douche innovant GROHE SmartControl a été mis au point pour pouvoir gérer le volume d’eau, la température, le type de jet (douche de tête ou à main…), grâce à une unité de commande intuitive par bouton-poussoir, tournant.



Les dernières innovations GROHE en matière de douche, dans la gamme Rainshower, proposent des fonctions intelligentes et offrent à l’utilisateur un contrôle total grâce à une utilisation intuitive. Parallèlement, la nouvelle douche de tête et à main peut être associée aux solutions murales et encastrées SmartControl de GROHE, pour rendre l'expérience de douche plus agréable que jamais.

Douche à main GROHE Rainshower SmartActive : la douchette à main la plus innovante de l'offre GROHE

Dès septembre 2019, trois types de jets pour un plaisir de douche sans limite seront proposés via une douchette au design épuré et minimaliste. Avec les fonctions ActiveMassage, Jet ou Rain, la douchette à main Rainshower SmartActive procure une sensation de picotement doux sur la peau jusqu’au massage stimulant. Au centre de la douchette à main, l’ActiveMassage avec ses buses ovales et en étoiles offre un jet puissant. Huit ouvertures supplémentaires créent un jet très puissant, revigorant après une séance de sport. Si un jet plus modéré est préféré, les buses situées autour de la base produisent une pluie au débit doux et large.

Pour passer facilement d’une expérience à l’autre, la technologie innovante SmartTip de GROHE permet de changer de jet de façon intuitive. Placé au dos de la douchette à main ergonomique, le mode de jet souhaité est sélectionnable du bout du doigt. Grâce à la fonction DripStop, l’écoulement gênant après l’arrêt de la douche à main appartient désormais au passé !

La nouvelle douchette à main Rainshower SmartActive est disponible en deux tailles (130 mm et 150 mm), avec une forme ronde ou carrée.



Avec seulement 22 mm de diamètre, les fixations de la douche à main ainsi que son support sont en parfaite harmonie avec le design de SmartActive. Le support de douche flexible est réglable aussi bien en hauteur que dans toutes les directions. L’étagère GROHE EasyReach offre également un espace de rangement très pratique pour les shampoings et les gels douche. Grâce à la fixation QuickFix, les supports muraux supérieurs et inférieurs sont facilement réglables pour s’adapter aux trous existants. De plus, avec l’aide de TileFix, l’utilisation d'un disque de compensation du carrelage n’est plus nécessaire. Toutes ces fonctionnalités réduisent les efforts d’installation au minimum.

Tête de douche seule GROHE Rainshower 310 : le plaisir de la douche dans sa forme la plus pure

Afin d’exprimer tout le pouvoir apaisant de l’eau, la tête de douche seule GROHE Rainshower 310 présente un motif de jet spécifique. Le jet PureRain enveloppe le corps de douceur avec de grandes gouttes d’eau semblables à une chaude pluie d’été. Avec sa taille imposante, la nouvelle tête de douche attire le regard dans la salle de bain. Malgré un diamètre de 310 mm, elle offre une silhouette particulièrement fine grâce à son corps plat et minimaliste, et peut être orientée dans toutes les directions grâce à son articulation sphérique. Le bras fin d’extension de douche correspondant est disponible avec une base ronde ou carrée, correspondant à la forme de la tête de douche. GROHE propose les bases de douche en finition chromée ou blanche, pour une harmonie parfaite avec les thermostats dissimulés GROHE SmartControl. La tête de douche peut également être facilement installée sur tous les bras d’extension de douche classiques.

GROHE Rainshower 310 SmartConnect : une commande intelligente pour plus de praticité

Dès septembre 2019, GROHE proposera le pommeau de douche Rainshower 310 SmartConnect. La pomme de douche (disponible en versions ronde ou carrée) est connectée via Bluetooth, à une télécommande ronde alimentée par batterie. Avec la commande sans fil, qui peut être placée librement dans la douche, les types de jet de la pomme de douche peuvent être choisis de manière pratique et, grâce à des pictogrammes explicites, il est possible de choisir entre le motif de jet Rain et Jet. La rénovation numérique de la douche : La pomme de douche peut facilement être montée sur les bras de rallonge de douche existants.

Les dix coloris disponibles de la collection GROHE Colors offrent une mise en valeur personnalisée et permettent d’harmoniser la salle de bain. Ils sont également disponibles pour la gamme GROHE Rainshower (dès octobre 2019), pour les dispositifs dissimulés SmartControl (dès juin 2019) ainsi que pour les mitigeurs monocommande GROHE (disponibles courant 2019). Tous les éléments, du mitigeur au système de douche et aux plaques de chasse, peuvent être coordonnés de façon harmonieuse pour une personnalisation maximale de la salle de bain.

