Après une longue période d’interruption des chantiers liée à l’épidémie de Covid-19, les professionnels du bâtiment cherchent aujourd’hui à rattraper les retards accumulés sur chantiers. Pour les aider, bio’bric propose aux constructeurs / maçons un mode constructif fiable et rapide : le montage des briques à la colle prête à l’emploi fix’bric qui permet de gagner jusqu’à 1h30 par jour !

Principe de cette colle :

fix’bric est un liant polymère hybride prêt à l’emploi pour le montage durable des briques de mur rectifiées bgv20 (marque bio’bric) en maisons individuelles. Disponible en poches de 600 ml, il s’applique à l’aide d’un pistolet électrique ou démultiplié. Son format permet donc une grande autonomie des maçons sur chantier et par conséquent le respect de la distanciation et des gestes barrières.

Gain de temps pour le montage des murs en brique bgv20 :

Prête à l’emploi, la colle fix’bric permet de supprimer le temps de préparation et d’éviter de s’encombrer avec du matériel plus ou moins lourd.

La pose au pistolet électrique est plus confortable et est également facilitée par l’embout (canule) fournit avec les poches fix’bric. En effet, il permet une dépose rapide et précise des cordons de colle sur les parois de la brique : sur la 2 e paroi côté extérieur du mur et sur la 1 re paroi côté intérieur.

paroi côté extérieur du mur et sur la 1 paroi côté intérieur. À la fin de la journée ou même lors d’une pause, aucun nettoyage n’est requis : il suffit d’apposer un peu de scotch au bout de la canule et la colle est réutilisable au redémarrage quelques heures plus tard ou le lendemain.

En parallèle, les poches fix’bric permettent de générer peu de déchets en fin de chantier : moins de manutention et de gestion à prévoir.

Par conséquent, la colle prête à l’emploi fix’bric permet d’économiser du temps de pose par rapport au montage d’une maçonnerie traditionnelle. Sur 1 journée, on constate un gain de temps jusqu’à 1 h 30, pour une équipe de 2 maçons.



Fabriquée et strictement contrôlée selon les critères de qualité Bouyer Leroux, la colle prête à l’emploi fix’bric autorise une mise en œuvre jusqu’à une température de 40°C et atteint son adhérence définitive 14 fois plus vite qu’un mortier.



Là où l’efficacité d’un mortier traditionnel ou joint mince dépend du dosage réalisé sur chantier ou de la météo, fix’bric est prêt à être utilisé et garantit donc les propriétés de la colle mise en oeuvre.



Consultez-nous pour déterminer si votre projet peut être réalisé avec la colle fix’bric et bénéficiez de l’assistance d’un de nos techniciens lors de votre démarrage chantier.

Pour en savoir plus exit_to_app