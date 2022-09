bio’bric communique sur sa démarche environnementale à Batimat

bio’bric s’invite à la nouvelle édition du salon Batimat, Porte de Versailles, du lundi 3 au jeudi 6 octobre 2022. 4 jours pour rencontrer les équipes et vous présenter nos solutions constructives saines, durables et économes en énergie ; pour la maison individuelle mais aussi le logement collectif.

Batimat est le salon professionnel de la construction. Les produits et services présentés proposent à chaque professionnel du bâtiment de construire tout en préservant la planète mais aussi en économisant les ressources. bio’bric, marque de produits terre cuite de la société Bouyer Leroux, partage ces valeurs et propose des systèmes constructifs 100 % terre cuite ; matériau issu de l’argile, elle-même matière première géosourcée.



Les équipes techniques, commerciales et marketing bio’bric seront présentes sur le salon début octobre : rendez-vous Pavillon 1 - Stand P120. L’occasion de présenter les gammes de briques et accessoires en terre cuite :

planelles isolées pour les abouts de plancher

coffres de volets roulants et linteaux grande longueur pour les ouvertures

briques à bancher-acrotères pour les acrotères hauts et bas

Mais aussi d’échanger plus en détails sur notre démarche environnementale :

gestion d’une ressource renouvelable et locale

production décarbonée ; vers une réduction massive des émissions de CO 2

impact environnemental faible ramené à l’ensemble du cycle de vie de la brique bio’bric.

Obtenez dès maintenant votre code pour recevoir une invitation gratuite.



Signalez-nous votre présence pour que l’on se donne rendez-vous sur le stand bio’bric.



Ouverture des portes dès 9h00 !

Pour en savoir plus exit_to_app