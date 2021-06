Un référentiel entièrement revisité. Le document porte toujours sur la construction des maisons et bâtiment à ossature bois avec notamment les justifications à apporter pour rendre admissible le risque de condensation. La nouvelle version détaille, entre autres, les caractéristiques des écrans pare-pluie, des membranes pare-vapeur et également celles de leurs jonctions entre eux avec les supports possibles : résistance au cisaillement et au pelage par exemple.