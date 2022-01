Configurer son installation multisplit en toute simplicité avec Panasonic

Panasonic solutions chauffage & refroidissement présente son Outil de Sélection Multisplit, nouveau logiciel en ligne pour configurer simplement son installation de climatisation.

Depuis toujours Panasonic se fait fort de proposer des solutions innovantes, haut de gamme et particulièrement respectueuses de l’environnement. Mais le constructeur ne s’arrête pas là et, dans une optique partenariale, s’attèle également à proposer tout un panel d’outils et de services visant à aider les professionnels installateurs ainsi que les clients finaux à choisir, installer puis maintenir leurs solutions Panasonic.

Après avoir lancé sa solution d’assistance à distance (IFS) et la dernière version de son outil de configuration Aquarea Designer en fin d’année, Panasonic solutions chauffage & refroidissement met en ligne un nouveau logiciel : Outil de Sélection Multisplit.



Mis au point par les développeurs Panasonic, il permet de configurer son installation en multisplit selon ses besoins. Particulièrement simple à utiliser, l’outil permet de sélectionner le nombre de pièces à équiper, la puissance requise dans chaque pièce (si connue) ou la superficie, les types d’unités qu’on souhaite installer (unité murale, console, cassette ou gainable) et les combinaisons MARCHE/ARRÊT (si, par exemple, toutes les unités ne fonctionneront pas toutes au même moment). Le logiciel recommandera alors le groupe extérieur le plus adapté ainsi que les spécifications associées.

Une aide à la sélection en quelques clics

Solution 100% digitale, l’Outil de Sélection Multisplit permet à l’installateur de sélectionner très rapidement les différentes configurations possibles sans avoir recours au catalogue papier. C’est un gain de temps et de praticité notable pour le professionnel qui y voit également ici un outil supplémentaire d’aide au dimensionnement, le logiciel donnant une idée des puissances à installeur et proposant différentes configurations ce qui évite un sous ou sur dimensionnement.

L’outil permet enfin d’imprimer une page récapitulative, soit autant d’informations supplémentaires pour alimenter le dossier technique remis au client.

Mieux connaitre l’offre Multisplit

Une solution multisplit permet de climatiser ou chauffer plusieurs pièces simultanément avec une seule unité extérieure. Panasonic offre la plus vaste gamme de systèmes multisplit du marché avec Multi Z Deluxe et Multi unité murale TZ. Avec ces systèmes, il devient possible de relier jusqu’à 5 unités intérieures pour un confort optimum.

C’est aussi pour mieux faire connaitre ces offres et leurs possibilités que Panasonic a tenu à développer cet outil de configuration. En effet ce dernier permet de réaliser de multiples simulations et propose aussi bien différents types d’unités extérieures, qu’intérieures, ce qui permet de choisir des solutions « classiques » avec des unités murales, mais aussi d’envisager d’autres types d’unités comme des consoles, des cassettes ou encore des gainables, soit un choix renforcé pour le client final.



Le nouvel Outil de Sélection Multisplit pour la gamme de climatisation résidentielle Panasonic est disponible gratuitement sur le site de Panasonic.



Pour en savoir plus sur les solutions de chauffage et de refroidissement de Panasonic : Panasonic - Heating and Cooling solutions.

Pour découvrir le configurateur : Panasonic - système de chauffage et climatisation.

Pour en savoir plus sur le système Multi Z Deluxe de Panasonic.

Focus sur le Système Multi Z Deluxe de Panasonic

Si les besoins en climatisation dépassent le périmètre d’une seule pièce, Panasonic propose de nombreuses possibilités avec une solution Multi Split.



Points forts :

Jusqu’à 5 unités intérieures connectées à une seule unité extérieure

Jusqu’à 5 pièces avec système de contrôle individuel

Etherea, console et cassette 4 voies 60x60 avec la technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24 h/24 et 7 j/7

R32

Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce

Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++

Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée

Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux (selon modèle)

Pour en savoir plus exit_to_app