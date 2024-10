Sur Interclima, Panasonic expose sa stratégie axée sur la décarbonation

Panasonic Heating & Cooling Solutions a présenté, lors du salon Interclima 2024, sa stratégie visant à contribuer à la transition énergétique du secteur de la construction. L’entreprise en a également profité pour dévoiler un large panel de nouveautés principalement orientées vers la décarbonation.

La surface du globe ne cesse de se réchauffer, et dans la mesure où des records de températures sont battus chaque année, l’accélération de la transition énergétique devient primordial. Le géant japonais Panasonic en a bien conscience, et déploie sa propre stratégie de décarbonation : Panasonic Green Impact. Présent sur le salon Interclima 2024, Panasonic Heating & Cooling solutions en a profité pour en dévoiler les lignes.

Au cœur d’un panel de dispositifs et de possibilités, deux leviers se distinguent pour décarboner les systèmes CVC : les PAC pour remplacer des systèmes fossiles, et le recours aux fluides naturels comme le R290 ou le CO². L'entreprise revendique déjà quatre séries de solutions fonctionnant aux réfrigérants naturels.

La part belle aux réfrigérants naturels

On retrouve parmi elles les pompes à chaleur Aquarea Série L et M, qui s’imposent comme des solutions performantes et efficaces fonctionnant au fluide R290. Destinée au marché du résidentiel, la PAC Big Aquarea T-CAP Série M, bientôt fabriquée en France et carburant toujours au fluide R290, s’impose comme la solution pour les immeubles résidentiels et un remplacement idéal et bas carbone aux chaudières gaz ou fioul de grosse capacité.

Pour approfondir, la PAC Big Aquarea T-CAP Série M se distingue comme étant la dernière nouveauté de la gamme de pompes à chaleur air-eau de la marque. Flexible, compacte et économe en énergie pour le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire (ECS), cette solution polyvalente est disponible en 20, 25 et 30 kW. En cascade, il est possible d’atteindre jusqu’à 300 kW.

Les unités T-CAP utilisent le réfrigérant naturel R290, qui affiche un RPG de 3 , et garantissent une température de chauffage allant jusqu’à 75°C. La solution peut donc être facilement intégrée aux systèmes d’eau tels que les ventilo-convecteurs, le chauffage au sol ou encore les ballons d’ECS.

Quid du secteur tertiaire ?

Pour ce qui est du secteur tertiaire, Panasonic Heating & Cooling Solutions a annoncé le lancement de sa toute dernière innovation CVC : l’ECOi EX Série MZ1 2 tubes. Cette nouvelle série se distingue entre autres par son design compact et son rendement élevé, avec un SEER maximum de 310,1 % et un SCOP maximum de 172,4 %.

Grâce à sa compacité et sa légèreté, la solution a considérablement réduit son encombrement (-43 %) ainsi que les coûts et les efforts déployés en matière de conception et d’installation. Silencieuse, l’unité présente en plus des avantages majeurs pour les configurations avec plusieurs unités, notamment sa capacité à prendre en charge une longueur de tuyauterie allant jusqu’à 1 000 m pour un maximum de 64 unités intérieures, permettant une installation polyvalente tout en offrant un véritable gain d’espace.

Conçue pour les applications tertiaires, ECOi EX Série MZ1 2 tubes affiche une large plage de fonctionnement, garantissant des performances saisonnières élevées entre -25° et 52°C.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock