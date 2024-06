Construction 4.0 : Le BIM, état des lieux et nouveaux cas d'usage

Le BIM, ou le Building Information Modeling, est une méthode de travail développée grâce à l’émergence des outils du numérique. Depuis son développement, le BIM n’a cessé de prouver son intérêt. Ses atouts : faciliter le travail des différents intervenants, et réduire les coûts de fonctionnement pour les maîtres d’ouvrage et bailleurs, et les charges pour les occupants.

La France a longtemps accusé un retard conséquent sur sa maîtrise du BIM mais de plus en plus d’acteurs l’utilisent. Retours d’expérience et perspectives de développement.