Spécialisée dans le zinc laminé depuis plus de 180 ans, VMZINC® se distingue par la richesse de ses solutions dédiées à l’enveloppe du bâti. Construction d’un équipement public signal d’un nouveau quartier, rénovation d’un immeuble de logements collectifs, extension d’une villa contemporaine ou surélévation d’une maison de ville…, la marque accompagne la créativité des architectes, et répond aux exigences des maîtres d’ouvrage et particuliers à la recherche de « LA FAÇADE » qui sublimera leur projet, sans faire l’impasse sur la durabilité.

Le système de bardage ventilé « Profil à Emboîtement VMZINC® » est pensé dans cet esprit. Ses profils plans se posent à l’horizontale comme à la verticale et sont disponibles :

- en trois largeurs d’entraxe 200, 250 et 300 mm,

- en longueurs de 0,5 m à 6 m,

- avec un joint creux modulable de 10 ou 20 mm, et une profondeur de profil de 8, 24 ou 35 mm.

Ils permettent d’imaginer une multitude de calepinages :

- des architectures originales en combinant différentes longueurs et largeurs de lames pour un effet dynamique, en alternant le sens de pose pour souligner un plan, un volume ou une ouverture particulière, ou encore en mixant les profondeurs pour créer du relief,

- aux plus classiques avec une unique largeur pour accentuer la répétitivité de la trame du projet par exemple.

Profil à Emboîtement VMZINC® se décline dans une palette variée d’aspects de surface, qui fait la renommée de la marque : les nuances de gris QUARTZ-ZINC® et ANTHRA-ZINC®, les teintes colorées PIGMENTO® (Brun écorce, Rouge terre, Vert lichen et Bleu cendre, et sur-mesure), et le zinc le plus clair et éco-conçu AZENGAR®. Il peut être également perforé à la demande pour jouer un double rôle à la fois esthétique et occultant.

Maison, Donville-les-Bains (50) IUT, Aurillac (15) Logements collectifs, Larmor-Plage (56)

AZENGAR® et QUARTZ-ZINC® PIGMENTO® vert lichen PIGMENTO® bleu cendré

Crédit photos : VMZINC® - JVArchi & Associés VMZINC® - Trinh et Laudat Architectes VMZINC® - architecte Michel Quemener



LE [+] POSEUR Profil à Emboîtement VMZINC® se fixe mécaniquement sur une ossature secondaire en bois ou en métal à l’aide de vis auto-perceuses. Le support doit intégrer une lame d’air de 2 cm minimum. Les profils sont assemblés entre eux par emboîtement dans une rive avec gorge. La mise en oeuvre est simple, rapide et favorise ainsi un gain de temps précieux pour les entreprises. Ce système est également disponible avec une éclisse (option) qui gère les jonctions entre profils de manière discrète, en pose horizontale ou verticale.

QUELQUES IDÉES DE CONCEPTIONS ARCHITECTURALES :