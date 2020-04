OPTIMA BAFFLES CURVES - École primaire Zagreg, Croatie

Crédit photo ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS - Miljenko Hegedić

Recouverts d’un voile de verre lisse et blanc, les OPTIMA BAFFLES reflètent 87 % de la lumière. Leur éclat participe au confort visuel des occupants et limite le recours à l’éclairage artificiel favorisant les économies d’énergie. Ils sont disponibles en deux dimensions standard (L. 1 200 x l. 400 x ép. 40 mm et L. 1 800 x l. 400 x ép. 40 mm) assurant une installation aisée dans les circulations comme dans les environnements ouverts. Les points d’ancrage des OPTIMA BAFFLES sont réalisés en usine et garantissent au poseur un alignement simple et rapide des éléments. Le [+] design : Les lignes aériennes du modèle « Curves » créent des vagues, renforçant l’esprit atypique d’un lieu.