Arrivés au coeur de l’hiver, on (re)prend conscience du rôle essentiel que joue le système de chauffage dans le confort quotidien de son chez-soi. Chauffer juste comme il faut, aux bons moments de la journée et de la nuit, selon le rythme de la famille et du foyer, la connectivité affiche toute sa dimension utile pour gagner en confort thermique tout en maîtrisant les dépenses énergétiques.

Ce dispositif important est soutenu par le "Coup de pouce Thermostat avec régulation performante" lancé par le Gouvernement et applicable depuis le 25 juin 2020. Il vise à stimuler l'usage, par les propriétaires ou gestionnaires de logements, des systèmes de pilotage des consommations d'énergie. Plaçant le bien-être de la famille au coeur de ses innovations, elm.leblanc* propose trois solutions de régulation adaptées qui s’intègrent dans l’habitat connecté. Leur classe de régulation et leur niveau de performances les rendent éligibles :

la régulation d’ambiance KCR 110 RF (classe VI avec ajout d’une sonde extérieure T2RF),

(classe VI avec ajout d’une sonde extérieure T2RF), le thermostat connecté EasyControl CT 200 (classe VI, classe VII avec ajout de têtes thermostatiques),

(classe VI, classe VII avec ajout de têtes thermostatiques), le système de régulation connectée Optibox 2.0 (classe VI avec sonde extérieure T2RF).

Grâce à une communication constante entre la régulation et la chaudière, la température ambiante s’adapte aux variations extérieures, tout en respectant les paramètres renseignés. Retrouver son foyer chauffé après une longue journée de travail, sélectionner la température idéale pour sa douche matinale, personnaliser l’ambiance de chaque pièce de vie… L’équipement proposé permet de programmer ses choix, et affiche les consommations de la chaudière pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. La régulation proportionnelle, mode d’utilisation plus doux et continu, autorise de larges plages de modulation. Ce système permet de prolonger la durée de vie de la chaudière et constitue une autre source d’économie d’énergie.

KCR 110 RF : maîtriser ses consommations et émissions CO 2

Idéal pour la rénovation, ce système s’installe facilement. Il suffit d’insérer la clé RF, qui rappelle une « cartouche de jeu vidéo », dans un espace prévu à cet effet dans la chaudière. La connexion s’effectue automatiquement. Fini les câblages disgracieux et les manipulations techniques ! L’émetteur se fait discret, se fondant dans l’ambiance de la pièce. Les plus de la régulation d’ambiance KCR 110 RF : la mesure et l’affichage des émissions de CO 2 .

EASYCONTROL CT 200 : la solution universelle et intelligente

Cette solution universelle s’adapte à tous les types de chaudières, pouvant intégrer les plus anciennes dans un système smarthome ! Elle permet de piloter, en totale indépendance, la température des différentes pièces à vivre. Un détecteur signale la présence d’un habitant dans le logement : la fonction d’auto-apprentissage adapte automatiquement, au rythme de vie du foyer, les programmes de chauffage, alternant ainsi les cycles en mode Confort ou Eco. Ce système de régulation se distingue par un gain de rendement énergétique ErP de 5 % et offre jusqu’à 25 % d’économies.

En cas de besoin, la régulation peut s’effectuer selon la température extérieure, à l’aide d’une sonde ou d’un service météo en ligne gratuit. Tout est sous contrôle ! La famille peut garder un oeil sur ses consommations et les prévisions énergétiques à travers des graphiques clairs disponibles sur l’application. Raffiné, le thermostat revêt une façade en verre blanc ou noir, un écran tactile et un éclairage d’ambiance, qui apportent un style résolument moderne dans le séjour ou la cuisine où il est installé.

OPTIBOX 2.0 : le système connecté dédié à la gestion et la maintenance des pars de chaudières

Conçu pour améliorer la qualité du service apporté aux usagers, OPTIBOX 2.0, certifié RGPD, permet de piloter et superviser à distance le parc sous contrat. Les remontées des consommations permettent de constituer une base de données qualifiée afin de caractériser le comportement énergétique du patrimoine immobilier. Les bailleurs peuvent ainsi cibler et adapter les travaux par rapport aux bénéfices escomptés une fois achevés.

OPTIBOX 2.0 fournit des études de consommations sur lesquelles s’appuyer pour accompagner de manière personnalisée les locataires dans leurs dépenses énergétiques liées au chauffage. L’ajout d’une sonde extérieure optimise la finesse de régulation : le confort thermique s’adapte selon les variations météorologiques. L’efficacité énergétique saisonnière de l’installation de chauffage se voit améliorer de 4 points supplémentaires avec une sonde extérieure (selon l’ErP).

* elm.leblanc, marque historique sur le marché français du confort thermique, conçoit et fabrique sur son site de production de Drancy, des solutions innovantes de chauffage et de production d’eau chaude utilisant le gaz et les énergies renouvelables.