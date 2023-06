Après 30 webinaires et plus de 1000 participants, Air Académie, s’enrichit : la solution exclusive HiDro S80 est mise à l’honneur en janvier

À partir du 15 janvier, air Académie intégrera un nouveau thème : la solution de production d’Eau Chaude 100 % thermodynamique, HiDro S80, adaptée aux besoins importants des logements collectifs, hôtels, hôpitaux et Ephad. En 60 minutes chrono, une présentation détaillée permettra de comprendre pourquoi la solution HiDro S80 représente une solution idéale, tant dans le neuf que sur des projets de remplacement de solutions fossiles.

Une solution modulable et performante, en neuf comme en rénovation

Anthony Touboul, Chef de Marché Pompes à chaleur air/eau et Chauffe-eau thermodynamique chez Johnson Controls - Hitachi, confie : « Nous avons missionné un bureau d’études indépendant pour une comparaison avec une solution au gaz. Les hautes performances, une production à 80°C en 100% thermodynamique, et le maintien de puissance jusqu’à -15°C permettent à HiDro S80 d’être très bien valorisée par la RT 2012. HiDro S80 permet de gagner entre 10 et 12 points de CEP selon les zones climatiques. »



HiDro S80 est à la fois une exclusivité et un challenge commun, relevé avec la société iséroise STG, fabricant de ballons dont les capacités peuvent aller de 300 à 3 000 litres. Constituée d’une ou plusieurs pompes à chaleur air/eau Yutaki S 80 en cascade, HiDro S80 permet de produire de l’eau jusqu’à 80°C au primaire, avec un maintien de puissance jusqu’à -15°C extérieur. Conçue pour être 100% modulable, HiDro S80 possède des performances parmi les meilleures du marché, avec un COP certifié pouvant aller jusqu’à 5, selon les modèles.



En outre, HiDro S80 trouve facilement sa place au sein d’un projet de bâtiment 100 % électrique. Avec sa régulation intégrée, cette solution est capable de générer d’importantes économies d’énergie par rapport à une production d’ECS traditionnelle, ce qui en fait la solution idéale pour produire de l’eau chaude dans le collectif, pour un besoin de 128 kW ou plus. Des solutions permettent aussi d’assurer le chauffage, quand d’autres spécialement adaptées au milieu de la santé, permettent de répondre aux contraintes sanitaires les plus exigeantes.

Air Académie renforce le partage d’expertise

La plateforme Air Académie s’inscrit dans une logique de formation accessible à tous, sur les solutions Hitachi et sur leur environnement. Apprendre ou se mettre à niveau, sans la contrainte des déplacements, reste un confort que la marque Hitachi souhaite offrir et surtout développer. Coline Accary, Responsable Communication chez Johnson Controls - Hitachi, précise : « Le virage digital amorcé par Hitachi en 2019 va assurément prendre de l’ampleur en 2021. Favoriser le partage d’expertise est un leitmotiv déjà très ancré dans le groupe, comme en témoigne notre offre de formations. Nos webinaires viennent accentuer cette volonté, en apportant un éclairage sur des sujets pointus, et nous donnant l’opportunité d’élargir notre audience. »



Car la volonté première du réseau Hitachi est toujours d’accompagner ses clients le mieux possible, en développant des ressources vraiment utiles dans leur quotidien, qui répondent à leurs attentes. Voilà pourquoi tous les webinaires sont animés par des experts locaux, qui vont à l’essentiel, intègrent des démonstrations d’outils et prévoient un petit temps d’échanges à la fin. Les participants peuvent choisir la ville géographiquement la plus proche de chez eux sur une carte, ce qui leur garantit de retrouver le jour J, via un lien Teams, leurs interlocuteurs privilégiés.



Après avoir enregistré plus de 1000 participants depuis son lancement fin juillet 2020, sur des thèmes exclusivement règlementaires (NF EN-378 et règlementations CH 32/35/36/38/39), Johnson Controls - Hitachi ambitionne de développer son offre de webinaires en 2021, en proposant régulièrement de nouveaux contenus.

