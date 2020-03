Pour la rénovation de cette maison de famille dédiée aux réunions estivales, les propriétaires souhaitaient une combinaison mélodieuse de matériaux durables, naturels, sains et respectueux de l'environnement. Le zinc RHEINZINK a su les convaincre pour la couverture et les détails architectoniques en façade (acrotères, encadrements et embasements) et ainsi ajouter toute l'harmonie de l'alliance du bois et de la pierre choisie pour la reconstruction du bâtiment.

Des matériaux naturels et durables, dans le respect des traditions La maison est située dans le vieux village de Zobor, l'une des 7 collines de Nitra en Slovaquie. À l'arrière, le vignoble traditionnel est encore conservé. Les propriétaires ont hérité de la maison de leurs parents et souhaitaient en faire un lieu de vacances pour l'ensemble de la famille en souvenirs de leur enfance. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu vendre la maison mais au contraire la rénover. C'est ainsi qu'ils l'ont entièrement reconstruite sur le soubassement existant. Aujourd'hui, le bâtiment est une maison alliant plusieurs matériaux naturels conformément aux exigences des propriétaires. Le parement de façade est en pierres massives de carrière, transformées et taillées sur le chantier et en shingles de bois de cèdre canadien. Enfin, les embasements, acrotères et couvertures sont en zinc-titane.



À l'origine, le shingle était aussi prévu sur le toit mais le couvreur zingueur a su convaincre les propriétaires d'utiliser du zinc-titane RHEINZINK. Des éléments architectoniques spécifiques et caractéristiques en zinc-titane Le zingueur a également recommandé l'utilisation du zinc-titane RHEINZINK pour les acrotères qui devaient, à l'origine, être réalisés en pierre. Ainsi, 70 m² de zinc-titane prePATINA clair ont été consacrés aux acrotères, aux gouttières ainsi qu'aux encadrements des portes et des fenêtres. 100 m² de zinc CLASSIC naturel ont permis de réaliser l'ensemble de la toiture en joint debout. Sur le rebord de la façade, les shingles en bois rejoignent l'embasement en pierre. La transition entre l'embasement en pierre et la façade en bois ainsi que les grilles de ventilation (6 au total) sont réalisés en zinc-titane RHEINZINK. Le dessus de la pergola en bois est également habillé en zinc-titane comme mini-acrotères.



Le choix du zinc RHEINZINK est venu souligner une combinaison harmonieuse des matériaux naturels pierre, bois, zinc : matériaux écologiques et d'une grande longévité qui ne nécessitent aucun frais d'entretien.