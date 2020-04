Notre priorité : la sécurité

Notre plan de reprise a été établi pour assurer en priorité la sécurité de nos collaborateurs, et respecter les nombreuses mesures préconisées par le gouvernement. Il a été finalisé dès la fin du mois de mars et validé par notre Comité Social et Économique.

Dès le 1er Avril nos équipes de production ont repris progressivement le travail sur un rythme de 70 à 80% de nos capacités, dans le respect des nouvelles règles, à savoir respect des gestes barrières, distances entre salariés, usage de masques obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de produits désinfectants pour leur poste.

Pour éviter les rassemblements le covoiturage est interdit, les arrivées se font en décalé, suppression des vestiaires et du pointage, espacements dans les salles de repas. Les cantines et toilettes sont désinfectées plusieurs fois par jour par une société extérieure afin de limiter les risques.

Nos équipes ont répondu présent

Afin d’assurer l’accompagnement de nos clients, le Groupe a mis à disposition des salariés le matériel nécessaire au télétravail, prioritairement pour le service clients. L’application M Connect (disponible sur IOS et Android), est idéale pour informer les clients de l’état de leurs commandes en temps réel. Face à cette situation sans précédent, Le Groupe MILLET est fier de l’implication de ses équipes qui ont su s’adapter rapidement.

Nous sommes prêts

Le redémarrage ayant confirmé l’efficacité des mesures prises, nos capacités de production sont opérationnelles à plus de 90%. L’ensemble du Groupe est désormais mobilisé et prêt pour traiter, fabriquer et livrer les prochaines commandes de nos clients.

L’actualité évolue au fil des jours, nous continuerons de faire preuve d’agilité pour garantir la santé de tous les salariés, préserver l’emploi et aider nos clients à reprendre leur activité au plus vite en garantissant un service optimal.