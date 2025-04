Pourquoi les professionnels apprécient le concept mur et fenêtres SYbois ?

Intégrant directement les menuiseries au mur, le procédé SYbois offre une vitesse de production sans commune mesure, un cout maitrisé et une qualité de production propre à la production hors site autour de 5 domaines d’activités :

Depuis 2009 la société SYbois , filiale du Groupe Millet Industrie, commercialise un mur à ossature bois conçu et assemblé sous avis technique du CSTB.

Les ingénieurs SYbois valident la cohérence technique et garantissent une conception dans le respect des exigences normatives. Le projet est conçu dans un environnement BIM (Building Information Modeling) pour faciliter l'échange de données et la planification.

SYbois, une solution technique MOB avec de multiples déclinaisons

SYbois, la construction hors-site et développement durable

Dans un environnement humain et réglementaire de plus en plus contraint, la fabrication hors-site dans un environnement protégé́ présente de nombreux atouts :