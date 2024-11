Réemploi : les ressources SPIROU enfin disponibles

C’est le fruit de deux ans de travail, qui a été dévoilé par le CSTB, le Booster du Réemploi, Qualiconsult et Mobius Réemploi. Le projet SPIROU compile différentes ressources méthodologiques, afin d’accompagner les acteurs du bâtiment dans le reconditionnement de 10 familles de produits.

Lancé en septembre 2022, le projet « Sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée » (SPIROU) s’est achevé deux ans plus tard. L'objectif : produire des ressources méthodologiques pour améliorer le réemploi, sur l’ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment.

Un travail titanesque co-piloté par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le Booster du Réemploi, Qualiconsult et Mobius Réemploi. Des fédérations professionnelles et éco-organismes font partie du comité de suivi de ces livrables, qui ont été dévoilés le 14 novembre. Ils se sont nourris de retours d’expérience terrain et de tests en laboratoires.

Pour rappel, en « réemploi, le produit ne passe pas par le statut de déchet, tandis que la réutilisation, c'est utiliser de nouveau un produit qui passe par le statut de déchet pour un nouvel usage. Le recyclage, [renvoie à ] toute opération qui vise à valoriser des déchets, pour les retraiter en tant que substance, produit », récapitule Alexia Rolle, ingénieure recherche et expertise du CSTB.

Malgré un contexte réglementaire propice au réemploi, avec la RE2020, la REP, ou le diagnostic PEM, « le réemploi dans le secteur du bâtiment reste une pratique marginale. Moins de 1 % des produits sont réemployés dans le territoire Europe Nord-Ouest, d'après une étude », affiche-t-elle.

Des guides méthodologiques, des notes synthétiques, une feuille de route du réemploi…

Sans compter les défis que cela engendre : « Les différentes pratiques doivent faire face à un manque de reconnaissance vis-à-vis des process de justification des performances de produits, équipements et matériaux, et aussi un besoin de rentabilité des modèles économiques des acteurs impliqués dans la filière. Parce que la massification du réemploi va forcément passer par le développement de centres de reconditionnement, qui sont des acteurs assez centraux pour la filière et le bon fonctionnement de la filière de réemploi », détaille Mme Rolle.

Des enjeux embrassés par le projet SPIROU, qui cherche une harmonisation des pratiques de réemploi, mais également leur reconnaissance assurantielle. Concrètement, 10 guides méthodologiques ont été conçus, chacun pour une famille de produits parmi les suivantes :

bloc-portes en bois et bloc-portes coupe-feu en bois ;

appareils sanitaires en céramique ;

dalles de moquettes ;

charpentes industrielles en bois (à fermettes) ;

radiateurs à eau (fonte et/ou acier) ;

armoires électriques et protections modulaires ;

luminaires ;

briques à mortier de chaux ;

bardages minéraux ;

conduits de ventilation rigide en galva.

Les pilotes du projet Spirou ne s’interdisent pas de couvrir davantage de familles de produits, à l’avenir.

« Pour chaque note méthodologique, vous trouverez une note synthétique de SPIROU », indique également Nicolas Baumer, responsable du Booster du Réemploi. Mais quels acteurs de sont visés ? « Tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, et notamment les maîtrises d'ouvrage. L'idée étant qu'elles puissent comprendre quelles sont les étapes clés que rencontrent leurs partenaires au niveau des filières de reconditionnement ou leurs fournisseurs de reemploi, [et ainsi] intégrer ces contraintes-là dans la compréhension du projet », développe M. Baumer.

En résultent des préconisations de conception « à l'échelle du produit et à la fois à l'échelle de l'ouvrage, parce que les deux vont de pair », souligne Alexia Rolle.

Préconisation de conception avec de matériaux réemployés - Crédit photo : Projet SPIROU

Enfin, le projet SPIROU inclut une feuille de route pour la création d'une activité de reconditionnement, en s’inspirant de l’expérience de Mobius Réemploi. « L'objectif de ce livrable va être d'apprendre à se poser des questions, plutôt que de chercher des réponses », décrit Thomas Lesage, directeur R&D de la société. Des questions notamment sur le produit et sa rareté, ses conditionnements de dépose, son transport, son reconditionnement, sa couverture assurantielle, ainsi que sa livraison comme sa vente.

Ces interrogations permettront aux acteurs d’« anticiper au maximum les difficultés et monter le plus sereinement possible leur activité de reconditionnement », poursuit M. Lesage.

L’ensemble des ressources du projet SPIROU sont disponibles sur la librairie de l’Ademe.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock