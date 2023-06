Panneaux solaires sur bac acier : c’est possible avec JoriSolar de Joris Ide

JoriSolar RS-R est un rail permettant l'installation de modules solaires en position verticale ou horizontale, compatible avec les panneaux sandwichs isolés ou des bacs acier simple. Le système JoriSolar RS-R a fait ses preuves depuis plus de 10 ans et est la solution de choix pour les poseurs à la recherche d’un système fiable et facile à mettre en œuvre.