Deceuninck France développe la production de profilés PVC co-extrudés à Roye

L’objectif est de prolonger le cycle de vie du matériau aussi longtemps que possible par la récupération, le tri et le recyclage pour créer une économie circulaire vertueuse et permettre la naissance des fenêtres de demain.

L’ambition du groupe et de l’unité d’extrusion picarde est d’aller de plus en plus vers un process de fabrication durable en se concentrant sur la circularité. Le recyclage du PVC usagé nécessite 90% d’énergie en moins que la production de nouveau PVC.

Pour en savoir plus exit_to_app