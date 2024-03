Présentation des métiers de la construction avec AFNOR Compétences

Les enjeux de la construction sont multiples : innovations, prévention des risques et transformation numérique. Les évolutions réglementaires et concurrentielles impact les entreprises, pour répondre à cela, AFNOR Compétences a actualisé son offre de formation destiné aux professionnels du BTP et de l’immobilier, qui sont de plus éligible au CPF pour vous en faciliter le financement.