Chassis de désenfumage EXUGROOM EXCELLENCE : un châssis certifié CE / NF, ouvrant de désenfumage (DENFC) ou amenée d'air frais, alliant sécurité et design

Avec ses plateaux traversants lumineux, flexibles et modulables, ce projet crée des lieux de vie et de travail propices au partage. Il intègre notamment des technologies de pointe en matière de gestion énergétique, avec des systèmes de ventilation et de chauffage intelligents visant à minimiser son empreinte écologique. Des espaces verts alliés à des finitions de haute qualité participe également à créer une atmosphère apaisante et accueillante.



Cette réhabilitation vertueuse a donné lieu à de nombreuses prouesses techniques en particulier au niveau de ses verrières bioclimatiques et de ses façades. Celles-ci, se parant de jeux de lumière évoluant au fil de la journée, offrent ainsi un spectacle visuel en perpétuelle transformation.



En somme, ses larges baies vitrées permettent une interaction constante entre l'intérieur et l'extérieur, maximisant la luminosité naturelle et offrant des vues imprenables sur le paysage urbain.



GROOM a participé à cette vision avant-gardiste de l’architecture, où l’esthétisme, fonctionnalité et durabilité se rejoigne en élaborant spécialement pour ce projet 245 ouvrants EXUGROOM Excellence utilisés en tant qu'amenées d'air frais. Le design intérieur et extérieur de ces ouvrants conçu à l’identique de celui des autres menuiseries les rendent totalement invisibles en façade du bâtiment.

© Sways à Issy-les-Moulineaux (92), architecture Anthony Béchu et associés , photo Guillaume Gerin

En effet, l’ouvrant de désenfumage / l’amenée d'air frais EXUGROOOM Excellence s’adapte parfaitement aux exigences architecturales des ouvrages en façade grâce à ses équipements invisibles entièrement intégrés en feuillure ainsi qu’aux larges choix de profils Schüco disponibles.



En plus de son design avantageux, l’ouvrant de désenfumage EXUGROOM Excellence est certifié CE et NF conformément aux exigences des normes EN 12101-2, NFS 61937-1 & NFS 61937-7.



Le châssis EXUGROOM Excellence bénéficie également d’un PV DAS d’aptitude à l’emploi des mécanismes en tant qu’amenée d’air frais en façade selon les normes NFS 61937-1 & NFS 61937-8.



Les + produit GROOM :

Équipements invisibles incorporés en feuillure : verrou(s), ressorts oléopneumatiques, contact de position

Large choix de profils et d’épaisseurs disponibles en version ouvrant visible et ouvrant caché Schüco AWS 60 / 60 BD & AWS 75.II / 75 BD

Système breveté d’auto-placage de l’ouvrant

Poignée de tirage rétractable en ouverture extérieure

Verrou : réarmement automatique à la fermeture

Déclenchement manuel du mécanisme pour la maintenance et l’entretien

Raccordement électrique ou pneumatique : à droite par défaut ou à gauche sur demande

Les caractéristiques de cet équipement, esthétique et sécuritaire, en font une solution parfaitement adaptée à la rénovation ou à la construction de bâtiments tertiaires, ERP ou bâtiments d'habitation à usage collectif.

