Les nouvelles lampes de travail Wiha apportent de la lumière dans l’obscurité !

Une gamme complète de 4 nouveaux produits pour s’éclairer en toute situation avec un projecteur sans fil, une lampe frontale et deux lampes de poche !

Lorsqu’il n’y a pas d’électricité sur un chantier, un professionnel peut rapidement se retrouver à travailler dans des situations inconfortables et des outils qui éclairent parfaitement permettent d’y remédier. Chaque solution proposée se distingue par ses niveaux de luminosité réglables ou ses différents modes d’éclairage et des possibilités de fixation pratiques ainsi que de petites astuces fonctionnelles garantissent une utilisation simple et efficace. Le support magnétique ainsi que le crochet de suspension pivotant à 360° du projecteur de chantier, les fonctions de variation d’intensité, la mise en marche et l’arrêt commandés par capteur des lampes de poche ou de la lampe frontale ne sont que quelques exemples de ces particularités. Leurs caractéristiques respectives de résistance aux chocs et aux projections d’eau en font des compagnons robustes et solides au quotidien sur les chantiers ou dans d’autres environnements de travail.

Le projecteur de chantier sans fil compact de 3 000 lm Wiha est conçu pour éclairer une grande surface. Il dispose d’une LED COB puissante qui peut être réglée sur trois niveaux de luminosité différents par simple pression d’un bouton. Grâce à son pied avec support magnétique performant et son crochet de suspension pivotant à 360°, le projecteur de chantier offre des possibilités de fixation flexibles. Son autonomie peut atteindre 13 heures et un témoin de charge intégré avec un indicateur de capacité restante permet d’éviter tout arrêt soudain et de garantir un usage optimal de la batterie grâce à une commande efficace de l’éclairage. Pendant le processus de chargement, il est possible de continuer à utiliser le projecteur avec au moins 80 % de sa puissance au niveau d’éclairage le plus élevé.

Le projecteur de chantier sans fil 30 W - 3000 lm pour éclairer une très grande surface !

La lampe de poche 1 200 lm dotée d’un capteur de marche/arrêt assure un éclairage frontal puissant. La combinaison d’une LED COB et d’une LED SMD intégrée sur le dessus permet de sélectionner quatre modes d’éclairage par simple pression d’un bouton. Grâce à la fonction de variation pratique, il est possible d’adapter la luminosité en continu à l’environnement par une pression prolongée. Selon les exigences de travail, divers éclairages sont ainsi possibles en fonction des besoins ou de la sensibilité de chacun. Le capteur intégré, qui commande automatiquement l’allumage et l’arrêt, est un atout particulier et une caractéristique innovante de la lampe de poche. La lampe s’éteint quand on la pose ou quand le capteur est recouvert, et se rallume automatiquement lorsqu’on la soulève. Cela permet non seulement de travailler efficacement, mais aussi d’économiser de l’énergie. La lampe de poche peut être fixée de différentes manières grâce aux deux aimants puissants situés à l’arrière et en dessous ainsi qu’au clip de ceinture. Son autonomie peut atteindre 10 heures.

La lampe de poche 1200 lm avec capteur on/off pour s’allumer uniquement lorsque vous en avez besoin !

La lampe de poche 800 lm surprend par la grande puissance d’éclairage qu’elle renferme dans son format miniature pratique. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour régler la LED COB sur 60, 100 ou 500 lm, voire 800 lm en mode Boost. De plus, une LED SMD de 150 lm se trouve sur le dessus. Ce large éventail d’options de réglage offre aux utilisateurs une grande flexibilité pour répondre aux exigences de travail les plus diverses. Son design minimaliste la rend à la fois légère et compacte, ce qui permet de la glisser dans une poche de chemise ou de pantalon. Elle est donc idéale pour travailler dans les zones et espaces restreints d’un chantier. En ce qui concerne la fixation, deux aimants puissants situés à l’arrière et en dessous ainsi qu’un clip de ceinture permettent d’avoir les deux mains libres. Son autonomie peut atteindre un total de 11 heures pour être fonctionnelle toute la journée.

La lampe de poche 800 lm minimaliste mais ultra flexible !

La lampe frontale de 500 lm et le capteur de mouvement assurent une vision claire qui suit la direction du regard. Elle offre aussi différents modes avec deux « couleurs d’éclairage ». Le blanc lumière du jour de la LED SMD, réglable sur 140 ou 350 lm, offre à 6 500 K une visibilité optimale pour éclairer les environnements de travail sombres. Au contraire, le mode blanc neutre de la LED COB est à 4 000 K la solution idéale lorsque vous devez bien reconnaître et distinguer certaines couleurs, par exemple lors de travaux dans des armoires électriques qui contiennent des conducteurs de différentes couleurs. Elle peut aussi être réglée sur 140 lm ou 350 lm. Ensemble, les deux LED atteignent 500 lm. Pour un maximum de flexibilité et d’efficacité, la fonction de variation permet ici aussi d’adapter en continu la luminosité de toutes les sources de lumière à l’environnement par une pression prolongée. Le capteur de mouvement intégré, qui permet d’allumer et d’éteindre la lampe de poche sans contact, constitue une caractéristique fonctionnelle particulière et un avantage notable pour l’utilisation. Cela peut simplifier grandement le travail pour l’utilisateur, s’il porte par exemple des gants. Son autonomie peut atteindre jusqu’à de fonctionnement 10 heures.

La lampe frontale 500 lm avec capteur de mouvement intégré pour travailler avec les mains libres !

Tous les éclairages de travail sont équipés d’un câble USB standard de type C qui permet de les recharger. Les nouvelles lampes de travail de Wiha sont disponibles dès maintenant dans le commerce.

