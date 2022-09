Dedans-Dehors : les fenêtres et les baies BREMAUD au rythme des saisons

La richesse des solutions sur-mesure BREMAUD offre à chaque projet l’assurance d’un confort et d’un bien-être absolus, à tout moment de la journée et quelle que soit la saison. Capter plus de lumière naturelle, élargir son horizon, se protéger du froid, gagner en tranquillité d’esprit, réaliser des économies d’énergie, se faciliter le quotidien... Les ouvertures haute performance BREMAUD combinent tout cela. Laissez-nous vous les présenter en détails.

Plus de lumière

Comment réduire les besoins en lumière artificielle pour réaliser davantage d’économies d’énergie tout au long de l’année ? Le défi des bureaux d’étude BREMAUD est d’y répondre sans compromettre la robustesse ni la sécurité de ses produits. La conception de ses fenêtres à ouvrant caché, la finesse des profilés de ses baies coulissantes ou à galandage et la réalisation d’ouvertures aux dimensions XXL permettent de libérer le maximum de surface vitrée pour augmenter de façon significative les apports lumineux. Mais comment profiter des bienfaits de la lumière, sans l’inconfort de sensation de froid en hiver ou de trop forte chaleur en été ? A cette question, les bureaux d’étude BREMAUD répondent que le choix du vitrage qui équipe la menuiserie est tout aussi important que sa conception même. Ainsi, selon l’orientation de la pièce, son ensoleillement et l’objectif à atteindre, BREMAUD propose de nombreux vitrages techniques pour un bien-être absolu en toute saison.

Plus d'horizon

Ouvrir la vue jusqu’à ce que jardin et salon se confondent. Créer de véritables ouvertures panoramiques. Offrir des heures de plein air en plus. La tendance est aux ouvertures XXL qui s’effacent devant l’horizon pour un mode de vie « dedans-dehors » en communion avec la nature. Il existe, parmi les nombreuses gammes de produits ALUMINIUM, BOIS ou PVC BREMAUD, une multitude de solutions sur-mesure : Les coulissants « grandes dimensions » jusqu’à 2500 x 4000 mm en 2 vantaux et jusqu’à 6 vantaux en 3 rails permettent de créer de véritables tableaux sur l’extérieur. Les baies à galandage offrent des perspectives sans égal en disparaissant totalement devant le panorama. Les baies vitrées en accordéon qui se replient intégralement libèrent le passage vers la terrasse. Quelle que soit l’ouverture choisie, elle donne aux occupants une impression de volume décuplée. Le savoir-faire 100 % français BREMAUD autorise les audaces les plus créatives. À chacun d’imaginer ces endroits tournés vers l’extérieur, pour partager d’agréables moments entourés de verdure.

Plus de protection

À l’abri des excès climatiques et à l’abri des tentatives d’intrusions, les menuiseries BREMAUD ne cèdent à aucun compromis pour apporter la plus grande des protections.

L’efficacité énergétique est évidemment au cœur des préoccupations BREMAUD. Tous ses produits déploient de nombreuses qualités techniques pour faire barrière au froid, au vent, à la pluie et au bruit. Mieux isolée, la maison devient un cocon agréable moins gourmand en chauffage. Des euros immédiatement gagnés sur la facture d’énergie.

La protection face aux risques d’effraction constitue le second axe fort de la conception des ouvertures BREMAUD. La robustesse des matériaux et des vitrages utilisés (provenance française), la sécurité renforcée jusqu’à 7 points sur ses fenêtres et 6 points sur ses portes d’entrée sont autant d’atouts pour une tranquillité d’esprit préservée.

Plus de solutions connectées

Intelligente, intuitive, automatisée, la maison moderne se pilote à distance et facilite le quotidien. Les solutions connectées rendent les fenêtres et les portes BREMAUD encore plus efficaces pour lutter contre les déperditions thermiques et toujours plus sûres face aux tentatives d’intrusion. Les détecteurs d’ouverture intégrés de façon totalement invisible dans les profilés des menuiseries BREMAUD, couplés à la domotique des volets roulants, informent en temps réel de l’état d’ouverture ou de fermeture sur l’application smartphone dédiée. En fonction des conditions météorologiques, même loin de chez soi, il est facile d’agir pour conserver une température ambiante idéale pour plus de confort et d’économies (isolation supplémentaire contre le froid ou moins de climatisation). En cas de choc ou d’ouverture intrusive de la fenêtre, le capteur alerte immédiatement le propriétaire sur son smartphone. Couplé à un système d’alarme, il peut automatiquement déclencher une sirène intérieure pour déjouer les tentatives de cambriolage. Pour découvrir toutes les solutions inspirantes de la « Maison connectée BREMAUD », RDV sur le salon BATIMAT du 3 au 6 Octobre prochain, Pavillon 6 - Stand C032.

Plus de créativité

Dimensions, couleurs, textures, styles, formes, sens d’ouverture... Découvrez chez BREMAUD un monde infini de possibilités pour créer des ouvertures et des portes d’entrée à la mesure de toutes les idées. En neuf comme en rénovation, BREMAUD autorise toutes les audaces créatives. ALUMINIUM, BOIS ou PVC, BREMAUD propose une des plus larges offres du marché avec une fabrication 100% française.

Pour en savoir plus exit_to_app