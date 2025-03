La gamme aluminium BREMAUD nous inspire : panorama des plus belles idées de réalisation

Élargir les horizons

La demande en architecture tend vers des volumes épurés et des formes simples avec des façades vitrées aux dimensions impressionnantes. L’accent est marqué sur les ouvertures grand format, synonymes de transparence ultime et baignés lumière naturelle. Les châssis de grande envergure sont plébiscités pour élargir les horizons et offrir des vues panoramiques. Les baies et systèmes coulissants BREMAUD séduisent par l’aspect élancé de leur cadre et leurs éléments vitrés de grande taille, qui permettent une vision illimitée sur l’extérieur. Développés pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de design et de fonctionnalité, leur conception convainc par une excellente isolation thermique, une grande stabilité et une facilité de manipulation. Les éléments coulissent, s’ouvrent et se ferment sans effort. BREMAUD offre une liberté de conception maximale et accompagne chaque projet dans la précision du sur-mesure.

Fusionner avec l'extérieur

L’avenir de l’habitat est un monde de vie ouvert. L’intérieur et l’extérieur fusionnent. Les grandes surfaces vitrées brisent les frontières « dedans/dehors » et ouvrent au plein spectacle du paysage. Les espaces se libèrent et profitent de transitions fluides. Les baies à galandage BREMAUD représentent le lien parfait entre l’espace de vie et l’extérieur. Elles s’effacent entièrement pour ne laisser place qu’à la vue et à la lumière. Sensation d’espace et de liberté, connexion harmonieuse avec l’environnement, continuité visuelle entre jardin et salon, ces baies rivalisent d’atouts pour agrandir les perspectives. L’esthétique minimaliste des châssis BREMAUD n’enlève rien à leurs performances. Leur conception à isolation renforcée, avec rupture de pont thermique intégrale, produit des coefficients remarquables.

La beauté à l'épreuve du temps

L’aluminium donne ce sentiment d’intemporalité. Il a cette capacité à traverser les années avec élégance. Inaltérable, résistant à la corrosion, il a une longévité d’exception que beaucoup de matériaux lui envient. Avec un nuancier de coloris inspirés des dernières tendances de décoration, le choix de la finition (satinée, sablée ou métallisée) et une variété de personnalisations infinies (création d’ateliers d’artiste, vitrages atypiques…), la gamme aluminium BREMAUD permet de proposer des configurations inédites, à la beauté durable.

Le style en 2 façons

Les architectures traditionnelles gardent des adeptes. Bastide, mas, longère, maison de maître… Les bâtiments des temps jadis offrent à l’aluminium des perspectives d’intégration sublimes. Chez BREMAUD, les profilés de la gamme aluminium se déclinent en 2 façons, pour donner à chaque projet la dimension qu’il mérite : une esthétique douce et galbée (photo de gauche) ou une esthétique droite très contemporaine (photo de droite). Avec BREMAUD, il existe mille et une manières de créer des projets d’ouvertures, en harmonie avec les souhaits architecturaux de chaque client.

Combinaisons infinies

La liberté de conception sur mesure, grâce à des matériaux de haute qualité et un outil de production ultra-moderne, rend les fenêtres et les portes aluminium BREMAUD optimales pour une utilisation dans les nouvelles constructions et les rénovations. La collection de portes d’entrée aluminium BREMAUD a été pensée pour se conjuguer, sans limite créative, aux projets de façades vitrées. Les modèles comptent des portes au design très graphiques qui s’intègrent parfaitement dans les architectures contemporaines, mais aussi des portes totalement ou partiellement vitrées, des portes classiques aux formes douces et des portes traditionnelles à moulures pour les maisons de caractère.

