BAUDET participe au salon Equip’Hôtel 2022 en novembre !

L’événement dédié aux professionnels de l’hôtellerie se tiendra du 06 au 10 novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles. Leader depuis 1992 avec 180 000 salles de bain fabriquées et plus de 400 hôtels équipés depuis la création de l’entreprise, la société BAUDET exposera trois de ses salles de bain appartenant à la gamme STANDING et adaptées au domaine hôtelier. Pendant 5 jours, une pléiade d’innovations en produits et services sera mise en lumière !

Equip’Hôtel : le salon incontournable dans le domaine de l’hôtellerie

Equip’Hôtel est le salon international de référence pour les professionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Tous les deux ans, ce rendez-vous incontournable permet de se positionner et de peaufiner de nouveaux projets.



Au programme cette année : SOURCING, NETWORKING, INSPIRATION et ÉMOTION.



En quelques chiffres, le salon Equip’Hôtel, c’est :

113 000 professionnels

+ de 1 200 exposants

144 pays représentés

100 000 m2 d’exposition

4 univers se dessineront pour répondre à l’ensemble des projets : FOODSERVICE, DESIGN, BIEN-ÊTRE, TECHNOLOGIES & SERVICES.



Entre conférences, concours, espaces expérientiels, rencontres avec des experts et acteurs du secteur, les 5 jours prévus ne manqueront pas d’informations et d’animations !

BAUDET, présent au stand Pav. 7.3-K49

À l’occasion de cette nouvelle édition, la société BAUDET disposera d’un stand (K49) de 37m2 sur lequel elle exposera trois de ses salles de bain préfabriquées appartenant à la gamme STANDING, dédiée à l’hôtellerie.



L’équipe BAUDET sera présente durant les 5 jours au pavillon 7.3, stand K49. Trois salles de bain préfabriquées seront exposées sur le stand BAUDET dévoilant toutes les possibilités de design, de personnalisation et de conception qu’offre la solution préfabriquée de la gamme STANDING.



La société BAUDET, leader des salles de bain préfabriquées depuis 1992 est devenu le partenaire privilégié des hôteliers. Avec + de 400 hôtels équipés depuis 1992, 15 chaînes hôtelières accompagnées et 20 créations sur-mesure réalisées pour l’hôtellerie, BAUDET réussit à traduire industriellement les idées de conception des architectes et des designers.

La salle de bain préfabriquée, hôtelière par nature

Une ligne de fabrication spécifique, tel un écrin, a été mise en place pour fabriquer les salles de bain haut de gamme sur le site de production de Mouchamps (85). L’équipe la plus chevronnée travaille dans un espace isolé et dédié aux salles de bain de la gamme BAUDET STANDING. Un soin tout particulier est apporté à la finition de leurs salles de bain. Chaque détail compte pour satisfaire le niveau d’exigence de leurs partenaires et de leurs utilisateurs finaux.



Dès ses débuts en 1992, le marché hôtelier a été le domaine de prédilection de BAUDET. Des grands groupes hôteliers aux hôtels particuliers, BAUDET a développé plusieurs solutions permettant d’équiper tous types d’hôtels.



La solution préfabriquée permet ici de garantir une qualité irréprochable et ce sur chaque salle de bain de l’hôtel sans brider la conception. L’agilité de BAUDET permet l’industrialisation d’une idée très singulière et propre à chaque projet. D’un point de vue de la mise en œuvre, faire le choix d’une solution préfabriquée permet de réduire 50% de temps de construction d’une chambre d’hôtel. Un avantage important qui permet une mise en exploitation plus rapide.

Pour en savoir plus exit_to_app