DELTA 2 Max par EcoFlow : le générateur solaire qui alimente les chantiers

Des chantiers hors réseau plus performants

Les professionnels du bâtiment sont parfois confrontés à des chantiers situés dans des zones isolées qui ne sont pas raccordées au réseau électrique. Pour utiliser et charger leurs outils, assurer la sécurité et l’éclairage des lieux et profiter d’un minimum de confort, ils ont besoin d’un accès électrique pratique et efficace.



La station électrique portable DELTA 2 Max est parfaitement adaptée aux exigences des métiers du BTP.

Puissance et durabilité

D’une capacité de base de 2048Wh, DELTA 2 Max peut atteindre 6144Wh grâce à deux batteries supplémentaires.



Des batteries LFP de qualité supérieure lui offrent la plus longue durée de vie actuellement disponible sur le marché avec 3 000 cycles complets avant qu’elle n’atteigne une capacité de 80 %. Cela correspond à environ 10 ans d’alimentation électrique, même en l’utilisant tous les jours. Cette durée est six fois plus longue que celle des autres stations électriques ayant une capacité et un rendement similaires.



Aussi robuste que légère, DELTA 2 Max se transporte facilement d’un chantier à un autre. Elle offre également un fonctionnement silencieux pour le bien-être des ouvriers.

Un chargement rapide à la pointe de l'industrie

Grâce à sa capacité de charge rapide, pas besoin d’attendre des heures pour recharger la DELTA 2 Max entre deux chantiers.



Dotée de la technologie brevetée X-Stream d'EcoFlow, la DELTA 2 Max offre des vitesses de charge rapide inégalées dans l'industrie. Avec une puissance maximale de 2300 W en courant alternatif et de 1000 W en courant solaire, la DELTA 2 Max peut être chargée de 0 à 100 % en 81 minutes en courant alternatif ou de 0 à 100 % en 138 minutes en courant solaire.

Une source d'énergie fiable pour les chantiers

La DELTA 2 Max est équipée d'une sortie CA de 2400 W qui peut alimenter la quasi-totalité des appareils domestiques et outils de travail. Jusqu'à 13 appareils peuvent être branchés simultanément, même pendant la charge.



Compatible avec le système solaire EcoFlow PowerStream, la DELTA 2 Max peut stocker l'excédent d'énergie solaire généré pendant la journée permettant ainsi de réaliser des économies sur les factures d'électricité.

