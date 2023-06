Notre vision, « Power a new world », est un appel à un monde futuriste et ambitieux, axé sur les technologies et tourné vers l'environnement, que chacun pourra s'approprier.

Notre mission :

Depuis le premier jour, notre mission est de créer les solutions d'alimentation électrique les plus innovantes et écologiques possibles pour encourager l'indépendance des sociétés, des familles et des individus.

Par l'intermédiaire d'innovations significatives, nous souhaitons donner le pouvoir à nos utilisateurs du monde entier en les aidant à vivre, rêver et explorer sans limites.

Chacun mérite d'avoir accès à l'électricité.

Tout a commencé en 2017 par un groupe d'ingénieurs en batteries avec pour ambition de créer un nouveau monde et d'accélérer la transition mondiale des sources d'énergie obsolètes vers un avenir d'énergie durable et renouvelable.

Aujourd'hui, en tant qu'entreprise spécialisée dans l'énergie portable et renouvelable, EcoFlow se place en chef de file grâce à des solutions d'alimentation portables de pointe, à des produits solaires et au premier écosystème Smart Home au monde.