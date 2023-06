DAK Poutrelle : une innovation KP1 brevetée pour sécuriser les trémies de manière optimale

Breveté et exclusif sur le marché, le DAK Poutrelle se clipse directement en tête de poutrelle. Une fois la dalle de compression coulée, les compagnons n’ont plus qu’à ancrer les potelets garde-corps dans le DAK Poutrelle et poser les barrières pour sécuriser les trémies d’escaliers jusqu’à la fin du second œuvre.

Le DAK Poutrelle a été présenté en avant-première lors de tables rondes organisées par l’OPP-BTP. La CRAMIF a également collaboré avec KP1 pour intégrer le DAK Poutrelle dans son guide de prévention du risque de chute dans les trémies de plancher.

Simple et rapide à installer, le DAK Poutrelle ne nécessite pas de matériel supplémentaire. Il a également été testé mécaniquement par le CERIB, qui a validé sa résistance à l’anti-soulèvement et aux retraits accidentels. Compatible avec toutes les poutrelles de la gamme LX12 de KP1, le DAK Poutrelle s’installe sur tous les chantiers avec des planchers à poutrelles (individuels, collectifs et tertiaires). Il vient enrichir l’offre sécurité* KP1 existante, déjà composée de DAK Prédalle et DAK Dalle Alvéolée.

Une co-conception pour et par les constructeurs

Pour le développement de cette solution, KP1 s’est associé à l’entreprise familiale normande Gueudry Maisons Individuelles. Un partenariat qui lui a permis de bénéficier de l’intelligence collective, de l’expérience terrain et du pragmatisme des compagnons.



« Les équipes de Gueudry Maisons Individuelles sont en veille constante sur les évolutions permettant d’améliorer le quotidien sur chantier et de proposer à ses clients des constructions intégrant les dernières avancées technologiques. Innover dans la construction, c’est un peu comme de la chirurgie. Il faut être très prudent et intégrer de multiples contraintes. Ce type de collaboration ne pouvait se réaliser qu’avec un partenaire de confiance impliqué, soucieux de progresser et investi pour aller de l’avant.», précise Benjamin Mahé, Responsable Marketing marché résidentiel de KP1.

« Nos interlocuteurs KP1 sont des partenaires depuis plus de 25 ans : ils fabriquent sur-mesure tous nos planchers et nos poutres, nous échangeons constamment et nous partageons une vision commune du développement. Nous avons naturellement adhéré à la démarche de co-conception. Dans la pratique, KP1 nous a soumis des prototypes au fil de l’avancement du projet. Nous les avons testés directement sur chantiers et dans diverses configurations représentatives des conditions réelles d’utilisation. »

« Nos maçons ont fait part à chaud de leurs avis, ressentis et propositions d’amélioration aux interlocuteurs KP1. Leurs contributions ont été prises en compte pour passer à l’étape suivante. Ces échanges croisés ont été très constructifs et enrichissants de part et d’autre pour évoluer dans nos métiers. », témoigne Mathieu Bigand, Responsable du Bureau d’études chez Gueudry Maisons Individuelles, en charge de l’innovation.

* Tous les produits préfabriqués KP1 intègrent également des boucles de levage.

