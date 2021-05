Référence française depuis 1971 sur le marché des bloc-portes techniques (métalliques, bois et vitrés), la société MALERBA, fidèle à sa politique de développement axé sur la proximité et le service client, a ouvert les portes, le 6 avril dernier, de son 7ème centre MALERBA DISTRIBUTION SUD-OUEST à Le Haillan (33).

MALERBA DISTRIBUTION : la dynamique d'un réseau national au service des professionnels

Riche désormais de 7 filiales-dépôts réparties sur l’Hexagone, MALERBA intensifie la densification de son réseau sous enseigne MALERBA DISTRIBUTION. Avec pour vocation d’aider et servir les clients professionnels (menuisiers, serruriers, artisans et poseurs), les MALERBA DISTRIBUTION sont notamment reconnus et appréciés pour leurs stocks permanents des principales références MALERBA et MONTIBERT en blocs-portes bois / métalliques / vitrés, huisseries métalliques / bois, châssis vitrés, blocs-gaines et trappes.



Les MALERBA DISTRIBUTION s’imposent auprès de professionnels comme les spécialistes de la gestion des imprévus pour faire face rapidement à des incidents ou des oublis et finir à temps son chantier. Ils sont également réputés pour leur capacité à aider les chantiers à démarrer ou encore pour être des relais de proximité efficaces dans le cadre d’opérations de maintenance.



D’ailleurs, les clients des MALERBA DISTRIBUTION savent qu’ils peuvent compter sur toute l’expertise des collaborateurs du réseau. En effet, les équipes MALERBA DISTRIBUTION sont réputées pour leur professionnalisme, leur fiabilité et leur sens du service client. Ces collaborateurs revendiquent chacun de nombreuses années d’expérience en menuiserie bois et sont formés régulièrement aux gammes de produits existantes comme aux nouveautés.



Autre atout des MALERBA DISTRIBUTION, un atelier de parachèvement intégré qui assure des prestations allant du simple usinage au montage de serrures /paumelles / joints / vitrages jusqu’à la mise à dimensions et à la réalisation de décors de porte. La plupart des sites du réseau offre ainsi la possibilité de personnaliser les produits à la demande en un temps record, avec la garantie de références de qualité et réglementairement conformes.

MALERBA DISTRIBUTION : un 7ème centre pour toujours plus de proximité et de réactivité

Le nouveau MALERBA DISTRIBUTION Sud-Ouest est judicieusement situé à un carrefour routier pour faciliter l’accès à tous les chantiers régionaux. Implanté dans la zone en plein développement Caroline Aigle, à moins d’1 km de la sortie n° 9 de la rocade bordelaise (A630), il propose ainsi un accès rapide aux autoroutes A63 pour rejoindre Biarritz, A62 pour Toulouse, A89 à destination de Périgueux ou encore l’A10 pour desservir Saintes. Proche de tout, il se veut également facilement accessible par transports en commun pour le plus grand confort de ses collaborateurs.



Ce nouveau MALERBA DISTRIBUTION rayonne ainsi commercialement sur une quinzaine de départements : Gironde (33), Ariège (9), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Dordogne (24), Haute Garonne (31), Gers (32), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65) et Tarn-et-Garonne (82).



David PALMERO, Directeur Commercial MALERBA, explique que « nous voulions être présents dans le sud-ouest. MALERBA a une présence importante sur ce secteur et ce, depuis longtemps. Nous souhaitions que nos clients puissent bénéficier des services de proximité d’un MALERBA DISTRIBUTION. Finalement, nous sommes dans la continuité de la stratégie mise en place il y a plus de 10 ans, avec le souhait de mailler le territoire pour être au plus près de nos clients et être un acteur de proximité. »



Réalisé par DL Construction, entreprise générale réputée pour la livraison de projets clés en main, le nouveau MALERBA DISTRIBUTION est sorti de terre en seulement une année. Conçu pour répondre exactement aux besoins fonctionnels de MALERBA DISTRIBUTION, il dispose ainsi, au niveau de la zone d’entrepôt, d’allées rectilignes et d’un espace dégagé pour faciliter les chargements-déchargements des rayonnages. L’accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) a été intégrée à l’architecture, avec place de parking, accès au bâtiment, au comptoir et aux toilettes PMR. Par ailleurs, le bâtiment, doté d’une double isolation a été pensé pour être évolutif et, si besoin, pouvoir étendre ultérieurement les capacités de stockage.

Pour en savoir plus exit_to_app